Неймар сыграет в атаке Бразилии против Швейцарии

Тренерские штабы сборных Бразилии и Швейцарии огласили стартовые составы на матч 1-го тура группы Е чемпионата мира по футболу — 2018.

Матч пройдет в Ростове-на-Дону, на «Ростов Арене» и начнется в 21:00 мск.

Бразилия: Алиссон, Данило, Тиаго Силва, Миранда, Марсело, Паулиньо, Каземиро, Коутиньо, Виллиан, Габриэл Жезус, Неймар.

Швейцария: Янн Зоммер, Рикардо Родригес, Мануэль Аканджи, Фабиан Шер, Штефан Лихтштайнер, Гранит Джака, Валон Бехрами, Стивен Цубер, Блерим Джемаили, Джердан Шакири, Харис Сеферович

Бразилия — Швейцария — вторая игра 1-го тура в группе Е. Ранее сборная Сербии одержала победу со счетом 1:0 над командой Коста-Рики (фото).

Букмекеры в матче отдают победу сборной Бразилии. Коэффициент на ее победу 1,44. Победа Швейцарии оценивается в среднем в 8,50. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.