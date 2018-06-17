Забьет ли Неймар в первом матче на ЧМ?

В воскресенье, 17 июня, сборная Бразилии сыграет с командой Швейцарии в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча первого тура группы Е, которая пройдет в Ростове-на-Дону, начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на Бразилия — Швейцария.

Бразилия

Сборная Бразилии впервые за последние годы является реальным претендентом на победу на ЧМ, а не «одним из фаворитов турнира».

У команды Тите есть все, чтобы «выстрелить» в России — харизматичная личность в лице Неймара, который буквально на днях догнал знаменитого Ромарио по количеству голов за сборную, невероятно мощный и сбалансированный состав по всем позициям и сумасшедшая атака Неймар-Жезус-Коутиньо (плюс Виллиан, Фирмино и Дуглас Коста).

При этом сейчас «селесао» стала гораздо менее зависима от отдельных личностей в нападении, что очень здорово в контексте непонятной формы Неймара, который вернулся после травмы лишь за 10 дней до старта турнира. Впрочем, в тренерском штабе уверены, что «десятка» сможет сыграть против Швейцарии с первых минут.

Так что эти ребята, которые в интервью называют себя «семьей, объединенной одной идеей», — главные претенденты на мировую корону.

Кстати, при Тите Бразилия одержала 17 побед в 21 матче, 15 из них – с «сухим» счетом. Разница забитых и пропущенных мячей: 47-5. Впечатляет? Не то слово.

Швейцария

Швейцария Владимира Петковича также любит и умеет ходить в атаку, но такой статистикой похвастать не может — «всего» 23 забитых и 7 пропущенных в квалификации. «Гельветы» прошли отбор практически идеально, одержав девять побед в 10 матчах, но финишировали вторыми из-за одного-единственного поражения в Португалии (0:2).

В «стыках» швейцарцы прошли Северную Ирландию — все решил один гол, забитый Рикардо Родригесом ударом с пенальти в Белфасте.

В Россию Петкович взял всех сильнейших, включая Лихтштайнера и Джаку, но каких-то тактических сюрпризов от швейцарцев ждать не стоит.

Прогноз

Букмекеры уверены в успехе Бразилии — 1,44. Победа Швейцарии оценивается в 8,50, ничья — в 4,64.

У Бразилии действительно есть все шансы на успешную кампанию — очень высокий уровень игроков, организация и стабильность. И, конечно, Неймар, который уже успел открыть счет забитым голам после своего возвращения.

Считаем, что парни Петковича будут биться до последнего, но вряд ли смогут выстоять против столь мощного соперника. Ставим на убедительную победу фаворита — победа Бразилии с форой -1,5 за 2,27 и победа Бразилии в тайме и матче за 2,07.

Еще один любопытный вариант — Бразилия победит и не пропустит за 2,33.