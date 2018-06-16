Мбаппе и Дембеле сыграют против Австралии с первых минут

Стали известны стартовые составы сборных Франции и Австралии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Состав сборной Франции выглядит следующим образом: Уго Льорис, Бенжамен Павар, Рафаэль Варан, Самюэль Юмтити, Люка Эрнандес, Поль Погба, Корентен Толиссо, Нголо Канте, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Усман Дембеле.

За сборную Австралии сыграют: Мэтью Райан, Марк Миллиган, Мэттью Леки, Робби Круз, Эндрю Наббут, Аарон Муй, Миле Единак, Азиз Бехич, Джош Рисдон, Трент Сейнсбери, Том Рогич.

Главный арбитр матча — Андрес Кунья из Уругвая. Матч состоится в Казани и начнется в 13:00.

Позднее в группе C сыграют команды Перу и Дании (прогноз).

Букмекеры в матче отдают победу сборной Франции. Коэффициент на ее победу 1,28. Победа Австралии оценивается в среднем в 10. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.