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    Французы подтвердят статус фаворита

    Франция – Австралия. Прогноз на матч чемпионата мира по футболу 16 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Австралии
    Прогноз на Франция – Австралия
    Футболисты сборной Франции
    В субботу, 16 июня, национальная команда Франции сыграет со сборной Австралии в рамках группового раунда чемпионата мира по футболу. Встреча, которая пройдет в Казани, начнется в 13:00 по Москве. Прогноз на Франция – Австралия.
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    Франция

    «Трехцветные» без особых сложностей квалифицировались на предстоящий чемпионат мира. В своей отборочной группе они опередили сборные Швеции и Голландии, потерпев всего 1-но поражение в 10-ти матчах.

    Начали подготовку к ЧМ-2018 французы еще в прошлом году (одолели Уэльс — 2:0 и сыграли вничью с Германией — 2:2).

    В этом году подопечные Дидье Дешама провели 5-ть спаррингов. Начали с поражения от Колумбии со счетом 2:3. Затем выдали серию из 3-х побед кряду — Россия (3:1), Ирландия (2:0) и Италия (3:1). А в заключительном подготовительном поединке не смогли переиграть команду США — 1:1.

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  • 11/06/2018

    • Французы в 6-й раз подряд играют на мундиале. Четыре года назад они дошли до четвертьфинала, проиграв Германии с минимальным счетом 0:1.

    Австралия

    «Соккеруз» не без приключений пробились в финальную часть мундиаля. Заняв в финальной группе отбора азиатской зоны 3-е место, австралийцы отправились в стыковые матчи с Сирией.

    В 2-матчевом противостоянии с сирийцами все решил гол, забитый в дополнительное время Тимом Кэхиллом (1:1 и 2:1). Затем австралийцы отправились в межконтинентальный плей-офф, где по сумме 2-х матчей одолели Гондурас (3:1 и 0:0).

    Контрольные поединки принесли сборной Австралии 1-о поражение (от Норвегии — 1:4), 1-у ничью (с Колумбией — 0:0) и 2-е победы (над Чехией — 4:0 и Венгрией — 2:1).

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  • 10/06/2018

    • Австралия 4-й раз кряду пробилась на ЧМ. Четыре года назад австралийцы попали в очень сложную группу с Голландией, Испанией и Чили, потерпев три поражения с общим счетом 3:9.

    Последний раз оппоненты встречались между собой в товарищеской игре, которая состоялась в 2013 году в Париже. И тогда французы разгромили австралийцев со счетом 6:0.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество номинальным хозяевам: победа сборной Франции – 1,25, победа сборной Австралии – 13,50, ничья – 6,30.

    Французы сделаю выводы после неудачного спарринга со сборной США, которой состоялся накануне — 1:1. И в этом поединке австралийцам не приходится рассчитывать на положительный результат. Свои очки они постараются набрать в матчах с прямыми конкурентами за 2-е место Данией и Перу.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Так что, в этой игре смело ставим на победу сборной Франции. А так как на чистую викторию дают всего лишь 1,25, рискнем поставить с форой (-1,5) за 1,81.

    Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2,01
  • Франция – Австралия
  • Сегодня в 13:00
    •  1,70
  • Аргентина – Исландия
  • Сегодня в 16:00
    •  1,65
  • Перу – Дания
  • Сегодня в 19:00
    •  2,00
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    •  1,77
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  • Сегодня в 22:00
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    Футбол. Прогноз на Франция – Австралия. В субботу, 16 июня, национальная команда Франции сыграет со сборной Австралии в рамках группового раунда чемпионата мира по футболу. Встреча, которая пройдет в Казани, начнется в 13:00 по Москве.
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