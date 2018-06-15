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    Канте: Дания, Перу и Австралия способны осложнить нам жизнь

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    Полузащитник «Челси» и сборной Франции Н'Голо Канте прокомментировал предстоящий старт на чемпионате мира в России.

    Н'Голо Канте
    Н'Голо Канте
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    «Сборная Франции хочет показать свой максимум, ведь весь мир следит за этим турниром. Здесь все иначе, чем на клубном уровне. Нас поддерживает целый народ, здесь царит потрясающая атмосфера, поэтому я очень горд, что нахожусь здесь.

    У нас довольно сложная группа, но команда уверена в своих силах. Дания, Перу и Австралия способны осложнить нам жизнь, поэтому необходимо сохранять концентрацию в каждом поединке. Надо доказать, что мы все делаем правильно», — цитирует Канте пресс-служба «Челси».

    Поединок Франция — Австралия пройдет 16 июня в Казани. Начало матча — в 13:00 мск.

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