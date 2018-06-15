Канте: Дания, Перу и Австралия способны осложнить нам жизнь

Полузащитникпрокомментировал предстоящий старт на чемпионате мира в России.

«Сборная Франции хочет показать свой максимум, ведь весь мир следит за этим турниром. Здесь все иначе, чем на клубном уровне. Нас поддерживает целый народ, здесь царит потрясающая атмосфера, поэтому я очень горд, что нахожусь здесь.

У нас довольно сложная группа, но команда уверена в своих силах. Дания, Перу и Австралия способны осложнить нам жизнь, поэтому необходимо сохранять концентрацию в каждом поединке. Надо доказать, что мы все делаем правильно», — цитирует Канте пресс-служба «Челси».

Поединок Франция — Австралия пройдет 16 июня в Казани. Начало матча — в 13:00 мск.