Канте: Дания, Перу и Австралия способны осложнить нам жизнь

Н'Голо Канте
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«Сборная Франции хочет показать свой максимум, ведь весь мир следит за этим турниром. Здесь все иначе, чем на клубном уровне. Нас поддерживает целый народ, здесь царит потрясающая атмосфера, поэтому я очень горд, что нахожусь здесь.
У нас довольно сложная группа, но команда уверена в своих силах. Дания, Перу и Австралия способны осложнить нам жизнь, поэтому необходимо сохранять концентрацию в каждом поединке. Надо доказать, что мы все делаем правильно», — цитирует Канте пресс-служба «Челси».
Поединок Франция — Австралия пройдет 16 июня в Казани. Начало матча — в 13:00 мск.