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    Денис Черышев: Главное, что выиграли, но впереди два тяжелых матча

    Сборная России Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Саудовской Аравии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Полузащитник сборной России Денис Черышев после победы в матче открытия чемпионата мира с командой Саудовской Аравии (5:0) отметил, что доволен результатом, но еще рано почивать на лаврах.

    Денис Черышев
    Денис Черышев
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    Форвард вышел на поле на 24-й минуте матча вместо получившего травму Алана Дзагоева, забил два гола и был признан лучшим игроком матча.

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    • «Не мечтал о таком! Был очень рад выйти на поле, старался выполнять требования главного тренера. Самое главное, что выиграли.

    Но не останавливаемся, впереди два тяжелых матча, которые тоже надо выиграть, чтобы выйти из группы.

    Установка перед выходом на поле? Компактно играть в обороне, стараться забить на контратаках. Получилось.

    Спасибо всем, кто в меня верил до конца. Ожидал ли такого? Не знаю, не могу сказать.

    Сейчас очень много эмоций, очень доволен, просто хочу, чтобы моя семья насладилась этим моментом, потому что они много со мной мучались и заслужили это», — сказал в эфире Первого канала Черышев.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Напомним, впереди россиян ждут игры с командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

    Чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

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