Мхитарян посоветовал Головину не переходить сразу в топ-клуб

Полузащитник «Арсенала»высказался по поводу возможного ухода полузащитникаиз ЦСКА.

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«Я играл против него в Лиге Европы, Головин — очень хороший игрок. Просто пожелаю ему, чтобы, если у него будет предложение из Европы — он туда уходил. Потому что уровень чемпионата там совсем другой.

Есть ли смысл перейти не в топ-клуб? Пусть сделает первый шаг. Кто сказал, что из ЦСКА нужно пойти сразу в "Реал" или "Барселону"? Это неправильно.

Зачем идти в топ-клуб, если будешь сидеть на скамейке? Нужно выбирать тот вариант, где ты будешь постоянно задействован. А уже вторым шагом может быть переход в гранд», — приводит слова Мхитаряна «Чемпионат».