Игроки «Тосно» написали заявление в прокуратуру

Вратарь «Тосно»заявил, что игроки команды подали заявление в прокуратуру в связи с невыплатой зарплаты и премиальных.

«Тосно» является действующим обладателем Кубка России.

«Телефон генерального директора Вячеслава Матюшенко не отвечает. На днях некоторые футболисты были в офисе, забрали трудовые книжки, руководителя там не было.

Вся команда написала заявление в прокуратуру на Матюшенко и (президента клуба) Пронину, теперь органы будут заниматься вопросом по задолженности зарплаты и премиальным.

Зарплату должны за март, апрель и май, премиальные почти за весь сезон, в том числе и за победу в Кубке России», — цитирует Юрченко РИА Новости.

Напомним, «Тосно», покинувший РФПЛ в минувшем сезоне, не прошел лицензирование для выступления в ФНЛ. Клуб намерен добиться получения лицензии для участия в ПФЛ.