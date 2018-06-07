Озил может пропустить матч с Саудовской Аравией

Месут Озил
goal.com
Последние четыре дня 29-летний игрок не тренировался в общей группе из-за проблем со спиной и занимался по индивидуальной программе.
В предыдущем контрольном матче сборной Германии против команды Австрии (1:2) Озил получил повреждение колена, однако продолжил играть и был заменен на 76-й минуте.
Помимо товарищеского матча со сборной Саудовской Аравии, который пройдет в пятницу в Леверкузене, Озил может пропустить и стартовую игру ЧМ-2018 с командой Мексики (17 июня в «Лужниках»).
На групповом этапе мундиаля сборная Германии также сыграет с командами Швеции (23 июня в Сочи) и Южной Кореи (27 июня в Казани).