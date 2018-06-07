Озил может пропустить матч с Саудовской Аравией

Полузащитник «Арсенала» и сборной Германиирискует пропустить последний контрольный своей команды перед чемпионатом мира 2018 года против сборной Саудовской Аравии, сообщает sport1.de со ссылкой на Bild.

Месут Озил goal.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Последние четыре дня 29-летний игрок не тренировался в общей группе из-за проблем со спиной и занимался по индивидуальной программе.

В предыдущем контрольном матче сборной Германии против команды Австрии (1:2) Озил получил повреждение колена, однако продолжил играть и был заменен на 76-й минуте.

Помимо товарищеского матча со сборной Саудовской Аравии, который пройдет в пятницу в Леверкузене, Озил может пропустить и стартовую игру ЧМ-2018 с командой Мексики (17 июня в «Лужниках»).

На групповом этапе мундиаля сборная Германии также сыграет с командами Швеции (23 июня в Сочи) и Южной Кореи (27 июня в Казани).