Сборная России опустилась на рекордно низкое 70-е место в рейтинге ФИФА

Александр Самедов
РФС
Лидерство в рейтинге сохраняет национальная команда Германии, которая продолжает опережать Бразилию, Бельгию, Португалию и Аргентину.
С десятого на восьмое место поднялась сборная Польши, опередив Чили и Испанию, замыкающих десятку.
Сборная России после товарищеских матчей с Австрией (0:1) и Турцией (1:1) опустилась на четыре строчки вниз — на рекордно низкое для себя 70-е место.
Рейтинг ФИФА от 7 июня:
1 (1). Германия – 1558 очков
2 (2). Бразилия – 1431
3 (3). Бельгия — 1298
4 (4). Португалия — 1274
5 (5). Аргентина — 1241
6 (6). Швейцария — 1199
7 (7). Франция — 1198
8 (10). Польша — 1183
9 (9). Чили — 1135
10 (8). Испания — 1126
…
14 (17). Уругвай — 1018
45 (46). Египет — 649
67 (67). Саудовская Аравия — 465
70 (66). Россия — 457.