Сборная России опустилась на рекордно низкое 70-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших сборных мира.

Лидерство в рейтинге сохраняет национальная команда Германии, которая продолжает опережать Бразилию, Бельгию, Португалию и Аргентину.

С десятого на восьмое место поднялась сборная Польши, опередив Чили и Испанию, замыкающих десятку.

Сборная России после товарищеских матчей с Австрией (0:1) и Турцией (1:1) опустилась на четыре строчки вниз — на рекордно низкое для себя 70-е место.

Рейтинг ФИФА от 7 июня:

1 (1). Германия – 1558 очков

2 (2). Бразилия – 1431

3 (3). Бельгия — 1298

4 (4). Португалия — 1274

5 (5). Аргентина — 1241

6 (6). Швейцария — 1199

7 (7). Франция — 1198

8 (10). Польша — 1183

9 (9). Чили — 1135

10 (8). Испания — 1126

…

14 (17). Уругвай — 1018

45 (46). Египет — 649

67 (67). Саудовская Аравия — 465

70 (66). Россия — 457.