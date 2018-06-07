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    • Сборная России опустилась на рекордно низкое 70-е место в рейтинге ФИФА
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    Сборная России опустилась на рекордно низкое 70-е место в рейтинге ФИФА

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    Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших сборных мира.

    Александр Самедов
    Александр Самедов
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  • Лидерство в рейтинге сохраняет национальная команда Германии, которая продолжает опережать Бразилию, Бельгию, Португалию и Аргентину.

    С десятого на восьмое место поднялась сборная Польши, опередив Чили и Испанию, замыкающих десятку.

    Сборная России после товарищеских матчей с Австрией (0:1) и Турцией (1:1) опустилась на четыре строчки вниз — на рекордно низкое для себя 70-е место.

    Рейтинг ФИФА от 7 июня:

    1 (1). Германия – 1558 очков
    2 (2). Бразилия – 1431
    3 (3). Бельгия — 1298
    4 (4). Португалия — 1274
    5 (5). Аргентина — 1241
    6 (6). Швейцария — 1199
    7 (7). Франция — 1198
    8 (10). Польша — 1183
    9 (9). Чили — 1135
    10 (8). Испания — 1126

    14 (17). Уругвай — 1018
    45 (46). Египет — 649
    67 (67). Саудовская Аравия — 465
    70 (66). Россия — 457.

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