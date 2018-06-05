Касорла стал одноклубником Черышева

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    Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Санти Касорла вернулся в «Вильярреал», информирует официальный сайт испанского клуба.

    Санти Касорла
    Санти Касорла
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  • 33-летний футболист присоединится к «желтой субмарине» в июле, когда начнутся подготовительные сборы к новому сезону.

    Если не возникнет никаких проблем, то Касорла подпишет с «Вильярреалом» полноценный контракт.

    «Сегодня мы хотим сообщить вам особенную новость – настало время увидеть кое-кого очень дорогого для наших болельщиков. С возвращением, Санти Касорла!», — говорится в сообщении «Вильярреала».

    Касорла выступал за «Вильярреал» с 2003 по 2006 и с 2007 по 2011 год. Последние семь лет испанец провел в «Арсенале», но регулярные травмы не позволяли ему часто выходить на поле.

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