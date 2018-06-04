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    Бельгия определилась с окончательной заявкой на ЧМ-2018

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    Тренерский штаб Сборной Бельгии определился с окончательной заявкой команды для участия в ЧМ-2018, сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

    Футболисты сборной Бельгии
    Футболисты сборной Бельгии
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  • Вратари: Тибо Куртуа («Челси»), Симон Миньоле («Ливерпуль»), Кун Кастельс («Вольфсбург»);

    Защитники: Венсан Компани («Манчестер Сити»), Тоби Алдервейрельд («Тоттенхэм»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»), Томас Менье («ПСЖ»), Томас Вермален («Барселона»), Дедрик Бойата («Селтик»);

    Полузащитники: Аксель Витсель («Тяньцзинь Цюаньцзянь»), Юри Тилеманс («Монако»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Мусса Дембеле («Тоттенхэм»), Маруан Феллаини («Манчестер Юнайтед»), Торган Азар («Боруссия» Менхенгладбах), Насер Шадли («Вест Бромвич»), Янник Феррейра-Карраско («Далянь Ифан»), Аднан Янузай («Реал Сосьедад»), Леандер Дендонкер («Андерлехт»);

    Нападающие: Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Миши Батшуайи («Боруссия» Дортмунд), Дрис Мертенс («Наполи»), Эден Азар («Челси»).

    На групповом этапе чемпионата мира–2018 сборной Бельгии предстоит встретиться с Англией, Панамой и Тунисом.

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