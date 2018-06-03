Габулов: В «Брюгге» ребята много друг с другом не общаются

Голкипер «Брюгге» и сборной Россиирассказал об адаптации в бельгийском клубе.

«То время, которое мы проводили вместе, – тренировки, обеды и т. д. – мы много общались. И меня приняли очень радушно и с уважением. Я сразу влился в коллектив. Что же касается общения во внекомандное время, то, насколько я понял, много ребята друг с другом не общаются. Хотя у меня там было даже русскоязычное общение – нападающий из Нигерии выступал в Украине и выучил русский.

Семья туда не переехала. Родные приезжали, только когда у сына были каникулы, а большую часть времени я находился один. Когда случались выходные, старался прилететь в Москву и проведать их. Сын учится в гимназии, поэтому выдергивать его посреди учебного года не стали.

Отсутствие рядом близких людей на игру не влияло. Но любому человеку находиться без семьи непросто. Все-таки дети растут, и их воспитанию нужно уделять внимание», — передает слова Габулова «Спорт-Экспресс».