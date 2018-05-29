Мексика и Уэльс разошлись миром

Сборныерасписали мировую в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Роуз Боул» в США и завершилась со счетом 0:0.

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Мексиканцы готовятся к чемпионату мира-2018, который пройдет в России. Подопечным Хуана Карлоса Осорио предстоит сыграть в группе с Германией (17 июня), Корей (23 июня) и Швецией (27 июня).

До старта ЧМ-2018 сборная Мексики сыграет с Шотландией (2 июня) и Данией (9 июня).