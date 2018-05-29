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    Мексика и Уэльс разошлись миром

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    Сборные Мексики и Уэльса расписали мировую в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Роуз Боул» в США и завершилась со счетом 0:0.

    Мексика и Уэльс разошлись миром
    Мексика и Уэльс разошлись миром
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  • Мексиканцы готовятся к чемпионату мира-2018, который пройдет в России. Подопечным Хуана Карлоса Осорио предстоит сыграть в группе с Германией (17 июня), Корей (23 июня) и Швецией (27 июня).

    До старта ЧМ-2018 сборная Мексики сыграет с Шотландией (2 июня) и Данией (9 июня).

    Товарищеский матч
    Мексика — Уэльс — 0:0
    Мексика: Х.Корона, Айяла, Аланис (Сальседо, 46), Альварес, Молина (Дамм, 46), Акино, Эррера (Х.дос Сантос, 61), Гутьеррес (Фабиан, 74), Эрнандес (Перальта, 59), Х.М.Корона (Дж.дос Сантос, 69), Гальярдо.Уэльс: Хеннесси, Гантер (Джон, 46), Уильямс (Локьер, 21), Дэйвис, Мефам, Кинг, Ледли (Робертс, 46), Рэмси, Воукс (Брукс, 46), Уилсон (Томас, 64), Лоуренс (Смит, 81).Предупреждения: Рэмси, 66. Гутьеррес, 71.
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