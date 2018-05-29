Мексика и Уэльс разошлись миром
fifa.com
Мексиканцы готовятся к чемпионату мира-2018, который пройдет в России. Подопечным Хуана Карлоса Осорио предстоит сыграть в группе с Германией (17 июня), Корей (23 июня) и Швецией (27 июня).
До старта ЧМ-2018 сборная Мексики сыграет с Шотландией (2 июня) и Данией (9 июня).
Товарищеский матч
Мексика — Уэльс — 0:0
Мексика: Х.Корона, Айяла, Аланис (Сальседо, 46), Альварес, Молина (Дамм, 46), Акино, Эррера (Х.дос Сантос, 61), Гутьеррес (Фабиан, 74), Эрнандес (Перальта, 59), Х.М.Корона (Дж.дос Сантос, 69), Гальярдо.Уэльс: Хеннесси, Гантер (Джон, 46), Уильямс (Локьер, 21), Дэйвис, Мефам, Кинг, Ледли (Робертс, 46), Рэмси, Воукс (Брукс, 46), Уилсон (Томас, 64), Лоуренс (Смит, 81).Предупреждения: Рэмси, 66. Гутьеррес, 71.