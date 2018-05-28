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    Роналду забил лучший гол в Лиге чемпионов-2017/18

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    Мяч, забитый нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду ударом через себя в ворота туринского «Ювентуса» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, признан лучшим в турнире в сезоне-2017/18, сообщается на официальном сайте УЕФА.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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  • Технические наблюдатели УЕФА выбрали десять лучших голов Лиги чемпионов в прошедшем сезоне.

    Лучшим оказался гол Роналду, который он забил на 64-й минуте встречи, состоявшейся 3 апреля в Турине, ударом через себя из района 11-метровой отметки.

    «Невероятный пример техники и атлетизма», — говорится в комментарии технических наблюдателей УЕФА.

    На втором месте мяч, забитый нападающим «Реала» Гаретом Бейлом в финале с «Ливерпулем» (3:1) в субботу. Валлиец отличился на 64-й минуте при счете 1:1, пробив через себя из штрафной.

    Далее десятка лучших голов выглядит следующим образом:

    3. Гонсало Игуаин («Ювентус») в ворота «Тоттенхэма» (2:2) в первом матче 1/8 финала;
    4. Антуан Гризманн («Атлетико») в ворота «Ромы» (2:0), групповой этап;
    5. Эдин Джеко («Рома») в ворота «Челси» (3:3), групповой этап;
    6. Гарет Бейл («Реал») в ворота дортмундской «Боруссии» (3:1), групповой этап;
    7. Фред («Шахтер») в ворота «Ромы» (2:1), первый матч 1/8 финала;
    8. Кевин де Брёйне («Манчестер Сити») в ворота «Шахтера» (2:0), групповой этап;
    9. Лоренцо Инсинье («Наполи») в ворота «Шахтера» (3:0), групповой этап;
    10. Криштиану Роналду («Реал») в ворота дортмундской «Боруссии» (3:2), групповой этап.

    Видео всех голов — здесь.

    Решение о лучшем голе принимали технические наблюдатели УЕФА Ежи Энгель (Польша), Томас Шааф (Германия), Миксу Паателайнен (Финляндия), Петер Рудбек (Дания), Кристиан Киву (Румыния), Дэвид Мойес (Шотландия).

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