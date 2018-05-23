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    «Арсенал» может подписать вратаря «Байера»

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    Голкипер леверкузенского «Байера» Бернд Лено попал в сферу интересов лондонского «Арсенала».

    Бернд Лено
    Бернд Лено
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  • Как сообщает Mirror, 26-летний немец рассматривался в качестве потенциальной замены 36-летнему Петру Чеху еще до назначения Эмери.

    Леверкузенский клуб уже подписал контракт со словацким голкипером «Айнтрахта» Лукашем Градецким, что делает уход Лено в межсезонье еще более вероятным.

    В текущем сезоне Берндт Лено провел 40 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 52 мяча.


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