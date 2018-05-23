«Арсенал» может подписать вратаря «Байера»

Бернд Лено
uefa.com
Как сообщает Mirror, 26-летний немец рассматривался в качестве потенциальной замены 36-летнему Петру Чеху еще до назначения Эмери.
Леверкузенский клуб уже подписал контракт со словацким голкипером «Айнтрахта» Лукашем Градецким, что делает уход Лено в межсезонье еще более вероятным.
В текущем сезоне Берндт Лено провел 40 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 52 мяча.
Tervetuloa, Lukas! 👋— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 23 мая 2018 г.
Welcome to the Werkself! pic.twitter.com/SREpzYhFLC