«Арсенал» может подписать вратаря «Байера»

Голкипер леверкузенского «Байера»попал в сферу интересов лондонского

Как сообщает Mirror, 26-летний немец рассматривался в качестве потенциальной замены 36-летнему Петру Чеху еще до назначения Эмери.

Леверкузенский клуб уже подписал контракт со словацким голкипером «Айнтрахта» Лукашем Градецким, что делает уход Лено в межсезонье еще более вероятным.

В текущем сезоне Берндт Лено провел 40 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 52 мяча.

