«Арсенал» отказался от Артеты и ведет переговоры с Эмери

Испанецболее на рассматривается в качестве нового главного тренера, сообщает издание Marca

Унаи Эмери uefa.com 2000 Бонус на первый депозит Забрать!

Руководство лондонского клуба, расставшееся по окончании сезона с Арсеном Венгером, отказалось от кандидатуры 36-летнего испанца и уже ведет переговоры с бывшим главным тренером «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери.

Что ожидает «Арсенал» с Артетой у руля

Ответственными за поиски тренера являются генеральный директор «Арсенала» Иван Газидис и владелец Стэн Кронке.

Напомним, Артета является ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», а Эмери был заменен руководством ПСЖ по окончании сезона на немца Томаса Тухеля