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    «Арсенал» отказался от Артеты и ведет переговоры с Эмери

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    Испанец Микель Артета более на рассматривается в качестве нового главного тренера «Арсенала», сообщает издание Marca.

    Унаи Эмери
    Унаи Эмери
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  • Руководство лондонского клуба, расставшееся по окончании сезона с Арсеном Венгером, отказалось от кандидатуры 36-летнего испанца и уже ведет переговоры с бывшим главным тренером «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери.

    Что ожидает «Арсенал» с Артетой у руля

    Ответственными за поиски тренера являются генеральный директор «Арсенала» Иван Газидис и владелец Стэн Кронке.

    Напомним, Артета является ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», а Эмери был заменен руководством ПСЖ по окончании сезона на немца Томаса Тухеля

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