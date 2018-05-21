«Арсенал» отказался от Артеты и ведет переговоры с Эмери

Унаи Эмери
uefa.com
Руководство лондонского клуба, расставшееся по окончании сезона с Арсеном Венгером, отказалось от кандидатуры 36-летнего испанца и уже ведет переговоры с бывшим главным тренером «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери.
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Ответственными за поиски тренера являются генеральный директор «Арсенала» Иван Газидис и владелец Стэн Кронке.
Напомним, Артета является ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», а Эмери был заменен руководством ПСЖ по окончании сезона на немца Томаса Тухеля