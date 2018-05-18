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    СМИ рассказали об условиях контракта Марадоны с брестским «Динамо»

    Сборная Аргентины Латинская Америка
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    Диего Марадона
    На фото:Диего Марадона
    Стали известны детали соглашения между брестским «Динамо» и новым председателем правления клуба Диего Марадоной.

    Как сообщает La Nacion, контракт Марадоны с клубом рассчитан на три года. По информации издания, он может быть расторгнут, если аргентинец не приспособится к жизни в Белоруссии, в частности, к ее холодному климату.

    Отмечается, что по контракту Марадона может пригласить в клуб до пяти помощников.

    Напомним, что «Динамо» объявило о назначении Марадоны на пост председателя правления клуба 15 мая. Сообщалось, что он будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию.

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