СМИ рассказали об условиях контракта Марадоны с брестским «Динамо»

Стали известны детали соглашения между брестским «Динамо» и новым председателем правления клуба

Как сообщает La Nacion, контракт Марадоны с клубом рассчитан на три года. По информации издания, он может быть расторгнут, если аргентинец не приспособится к жизни в Белоруссии, в частности, к ее холодному климату.

Отмечается, что по контракту Марадона может пригласить в клуб до пяти помощников.

Напомним, что «Динамо» объявило о назначении Марадоны на пост председателя правления клуба 15 мая. Сообщалось, что он будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию.