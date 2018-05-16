Марадона занял пост председателя правления брестского «Динамо»

Ранее Марадона возглавлял клуб «Аль-Фуджайра» из ОАЭ. Об уходе аргентинца из арабской команды в конце апреля сообщил агент и адвокат Марадоны Матиас Морла.
«Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию "Динамо" (Брест)», — говорится в сообщении белорусского клуба.
Аргентинец приступит к своим полномочиям после окончания чемпионата мира в России. «Динамо» (Брест) после семи туров с 9 очками занимает 8-е место в высшей лиге Белоруссии.
Марадона также руководил клубами «Текстил Мандию», «Расинг» (Авельянеда), сборной Аргентины, и «Аль-Васлом» (ОАЭ).
⚡ ДА, ДИЕГО С НАМИ! ⚡ #fcdb1960— FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 15 мая 2018 г.
Легендарный футболист Диего Армандо Марадона подписал трехлетний контракт с футбольным клубом «Динамо-Брест» и вступил в должность Председателя правления клуба. pic.twitter.com/H9WG8AfpBg