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    Марадона занял пост председателя правления брестского «Динамо»

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    Диего Марадона
    На фото:Диего Марадона
    Знаменитый в прошлом аргентинский футболист Диего Марадона подписал трехлетний контракт с брестским «Динамо» и занял пост председателя правления клуба.

    Ранее Марадона возглавлял клуб «Аль-Фуджайра» из ОАЭ. Об уходе аргентинца из арабской команды в конце апреля сообщил агент и адвокат Марадоны Матиас Морла.

    «Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию "Динамо" (Брест)», — говорится в сообщении белорусского клуба.

    Аргентинец приступит к своим полномочиям после окончания чемпионата мира в России. «Динамо» (Брест) после семи туров с 9 очками занимает 8-е место в высшей лиге Белоруссии.

    Марадона также руководил клубами «Текстил Мандию», «Расинг» (Авельянеда), сборной Аргентины, и «Аль-Васлом» (ОАЭ).


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