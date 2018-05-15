13 футболистов покинули «СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» объявил о том, что после окончания сезона команду покинули 13 игроков.
Клуб принял решение не продлевать контракты с рядом футболистов, сообщает официальный сайт «СКА-Хабаровск».
В частности, клуб попрощался с вратарем Александром Акишиным, защитниками Неманьей Тубичем и Георгием Наваловским, полузащитниками Николаем Калинским, Алехандро Барбаро и Евгением Баляйкиным, а также нападающими Русланом Коряном, Кириллом Колесниченко и Максимом Канунниковым.
Помимо этого, по окончании срока аренды в свои клубы вернутся защитники Дмитрий Богаев и Максим Карпов (оба – «Зенит»), а также полузащитники Павел Карасев («Анжи») и Георгий Махатадзе («Рубин»).
«В настоящее время между клубом и рядом футболистов, выступавших в минувшем сезоне за нашу команду, ведутся переговоры о продлении контрактов», — также отмечается в сообщении.
Напомним, что хабаровчане финишировали на последнем месте в РФПЛ и в следующем сезоне сыграют в ФНЛ.