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    13 футболистов покинули «СКА-Хабаровск»

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    Максим Канунников
    На фото:Максим Канунников

    «СКА-Хабаровск»     объявил о том, что после окончания сезона команду покинули 13 игроков.

    Клуб принял решение не продлевать контракты с рядом футболистов, сообщает официальный сайт «СКА-Хабаровск».

    В частности, клуб попрощался с вратарем Александром Акишиным, защитниками Неманьей Тубичем и Георгием Наваловским, полузащитниками Николаем Калинским, Алехандро Барбаро и Евгением Баляйкиным, а также нападающими Русланом Коряном, Кириллом Колесниченко и Максимом Канунниковым.

    Помимо этого, по окончании срока аренды в свои клубы вернутся защитники Дмитрий Богаев и Максим Карпов (оба – «Зенит»), а также полузащитники Павел Карасев («Анжи») и Георгий Махатадзе («Рубин»).

    «В настоящее время между клубом и рядом футболистов, выступавших в минувшем сезоне за нашу команду, ведутся переговоры о продлении контрактов», — также отмечается в сообщении.

    Напомним, что хабаровчане финишировали на последнем месте в РФПЛ и в следующем сезоне сыграют в ФНЛ.

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