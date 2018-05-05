«Сток Сити» — «Кристал Пэлас». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Сток Сити» со счетом 1:0.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

В 14:30 в английской Премьер-лиге начнётся матч

«Сток Сити» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки на матч 37-го тура английского чемпионата по футболу 5 мая

Ставим по формуле «Сток Сити» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки на матч 37-го тура английского чемпионата по футболу 5 мая

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