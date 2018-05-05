«Сток Сити» — «Кристал Пэлас». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Сток Сити»: Джек Батлэнд, Эрик Питерс, Курт Зума, Глен Джонсон, Райан Шоукросс, Moritz Bauer, Джо Аллен, Шердан Шакири, Badou Ndiaye, Маме Бирам Диуф, Питер Крауч.
«Кристал Пэлас»: Уэйн Хеннесси, Joel Ward, Патрик ван Анхольт, Джеймс Томкинс, Мамаду Сако, Лука Миливоевич, Йоан Кабай, Ruben Loftus-Cheek, Джеймс Макартур, Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха.
Предыдущий матч соперников: «Кристал Пэлас» — «Сток Сити» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Сток Сити» со счетом 1:0.