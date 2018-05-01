ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Широков не видит смысла включать Джикию в расширенный список на ЧМ-2018

    Сборная России Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018 Спартак Календарь и таблицы ЧМ-2018
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Роман Широков
    На фото:Роман Широков
    Бывший капитан сборной России Роман Широков заявил, что защитник «Спартака» Георгий Джикия в любом случае не успеет набрать форму к чемпионату мира.

    «Думаю, у Джикии, даже если он восстановится от травмы, нет шансов набрать игровую форму к чемпионату мира. Не вижу смысла включать его в расширенный список.

    Он полгода без игры, и, для того чтобы восстановить подвижность, одного сбора явно не хватит. Ну и для него самого это очень опасно. А вдруг, не дай бог, рецидив? Не сыграет и пропустит еще более длительный срок.

    Джикия рассчитывает сыграть на ЧМ-2018

    Прекрасно понимаю его желание сыграть на чемпионате мира, ведь другой возможности может не быть. Но мне кажется, что здоровье должно быть превыше всего», — сказал Широков в эфире программы «Футбол России».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Каррера начал перестройку «Спартака» с победы в Перми
  • Победа «Спартака» над «Амкаром» — в нашем обзоре прессы
    •
  • РФПЛ. «Зенит» поделил очки с ЦСКА, «Спартак» одолел «Амкар», «Локо» проиграл «Краснодару»
  • Обзор матчей 28-го тура российской Премьер-лиги
    •
  • 01/05
    • Полузащитник «Спартака» привлек внимание английских и испанских клубов
  • 01/05
    • 28-й тур РФПЛ стал лучшим по посещаемости за последние пять лет
  • 30/04
    • Смолов догнал Промеса в гонке бомбардиров РФПЛ
  • 29/04
    • «Спартак» в Перми одолел «Амкар»
  • 29/04
    • Зе Луиш и Промес выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч с «Амкаром»
  • 28/04
    • Черчесов: Шансы Джикии сыграть на ЧМ-2018 минимальные
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Златан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаТео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Эрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубе«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Франческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаИспользование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • Постой, паровоз. «Краснодар» отложил чемпионство «Локо»
  • Обзор СМИ после победы «быков» над лидером чемпионата
    •
  • Чемпионство «Барселоны» под наибольшим влиянием Месси
  • Реакция прессы на чемпионство «Барселоны»
    •
  • Трансферный дайджест. 24-30 апреля
  • Кто покинет «Манчестер Сити», за кем охотится «Реал», кого зовет Моуринью и другие трансферные новости последних дней
    •
  • По привычному сценарию. Венгер проиграл в прощальном матче на «Олд Траффорд»
  • Поражение «Арсенала» на поле «Манчестер Юнайтед» — в нашем обзоре СМИ
    •
  • «Зенит» и ЦСКА сделали подарок «Локомотиву»
  • Реакция спортивных СМИ на ключевой матч 28-го тура РФПЛ
    •
  • Каррера начал перестройку «Спартака» с победы в Перми
  • Победа «Спартака» над «Амкаром» — в нашем обзоре прессы
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Зидан против Хайнкеса. Вторая серия
  • Прогнозы и ставки на футбол и теннис 1 мая
  • 5,37
    •
  • «Бавария» забьет на юбилей «Реала»
  • «Реал Мадрид» — «Бавария». Прогноз и ставки на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА 1-го мая
  • 2,15
    •
    Футбол. Лента новостей
  • Топ-10 тренеров без работы
  • Специалисты, которые свободны ближайшим летом
    • 18:04
  • 18:02
    • «Челси» поборется за нападающего «Манчестер Юнайтед»
  • 17:19
    • «Динамо» пока не вело переговоры по «Арене Химки» на следующий сезон
  • 16:52
    • «Арсенал» продлил контракт с защитником
  • 15:49
    • Тимофеев испытывает потрясающее ощущение от возвращения в состав
  • 15:23
    • Полузащитник «Спартака» привлек внимание английских и испанских клубов
  • 14:57
    • Карасев назначен на полуфинал Лиги Европы
  • Пятой колонне придется постараться. «Локомотив» вряд ли упустит титул
  • СМИ отреагировали на скандальное заявление Юрия Семина
    • 14:48
  • 13:34
    • Салах признан лучшим игроком АПЛ по версии британских журналистов
  • 11:58
    • Емельянов пожелал Раванелли скорейшего выздоровления
  • 10:59
    • Яя Туре приобрел мячи для академии «Ротора», но подарок задержали на таможне
  • 10:33
    • Салах уладил конфликт с египетской федерацией
  • 10:10
    • СМИ: Манчини договорился с итальянской федерацией
  • Два раза в реку не войдешь
  • «Рома» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2-го мая
    • 1,77Завтра в 21:45
  • 09:41
    • ФИФА создаст рабочую группу по Лиге наций и реформированию клубного ЧМ
  • 08:20
    • Семина не так поняли, заявил Мещеряков
  • 07:45
    • Полузащитник «Ахмата» выбыл до конца сезона
  • 07:21
    • 28-й тур РФПЛ стал лучшим по посещаемости за последние пять лет
  • Вернет ли Тихонов Самаре Премьер-лигу?
  • «Ротор» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 2 мая
    • 1,70Завтра в 17:00
  • Сможет ли «Оренбург» вернуться в РФПЛ?
  • «Оренбург» — «Сибирь». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 2 мая
    • 1,69Завтра в 14:00
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус