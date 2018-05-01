Широков не видит смысла включать Джикию в расширенный список на ЧМ-2018

Бывший капитан сборной Россиизаявил, что защитник «Спартака»в любом случае не успеет набрать форму к чемпионату мира.

«Думаю, у Джикии, даже если он восстановится от травмы, нет шансов набрать игровую форму к чемпионату мира. Не вижу смысла включать его в расширенный список.

Он полгода без игры, и, для того чтобы восстановить подвижность, одного сбора явно не хватит. Ну и для него самого это очень опасно. А вдруг, не дай бог, рецидив? Не сыграет и пропустит еще более длительный срок.

Джикия рассчитывает сыграть на ЧМ-2018

Прекрасно понимаю его желание сыграть на чемпионате мира, ведь другой возможности может не быть. Но мне кажется, что здоровье должно быть превыше всего», — сказал Широков в эфире программы «Футбол России».