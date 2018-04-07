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    Джикия рассчитывает сыграть на ЧМ-2018

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    Георгий Джикия
    На фото:Георгий Джикия
    Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия, который продолжает восстанавливаться после травмы, заявил, что рассчитывает сыграть на домашнем ЧМ-2018.

    «Считаю себя частью национальной команды. И не стану лукавить: я готовлюсь. Наступит тот момент, когда станет понятно, смогу ли выступить на ЧМ-2018 или нет.

    Конкретной даты не знаю. До следующего сбора еще больше месяца. Все это время точно посвящу своей подготовке, нужно набрать кондиции. А потом с главным тренером встретимся, поговорим и примем решение.

    Да, конечно, [верю]. Внутри такое ощущение есть.

    Недавно летал на обследование в Рим, тесты показали хорошую динамику. То есть все идет по плану, без осложнений. Уже почти неделю занимаюсь на поле. Единственное, мне пока нельзя бить по воротам. Все остальное выполняю.

    Еще нужно заслужить доверие главного тренера. Но я, повторю, готовлюсь к турниру. Не стану скрывать», — приводит слова Джикии «Спорт-Экспресс».

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