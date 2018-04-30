«Томь» назвала имя нового тренера

Новым главным тренером «Томи» стал, сменивший на этом посту сообщается на сайте томской команды.

Петраков подал в отставку 28 апреля после поражения от «Зенита-2» (1:2) в 35-м туре первенства ФНЛ.

«Руководством "Томи" принято решение не искать сейчас наспех нового главного тренера на стороне, а доверить управление команды воспитаннику томского футбола Василию Баскакову. Он уже имеет опыт работы главным тренером "Томи" и в премьер-лиге, и в ФНЛ. К тому же, Василий Владимирович работает в тренерском штабе клуба уже 15 лет, знает возможности всех ребят в команде, и футболистам он хорошо знаком.

Василий Баскаков в бытность свою футболистом всегда отличался лидерскими качествами (был капитаном команды) и бойцовским характером. А нынешней "Томи" порой явно не хватало бойцовских качествах — при исполнителях неплохого уровня. Хотя были, конечно, и другие проблемы. Будем надеяться, что с новым наставником "Томь" проявит настоящий мужской характер в оставшихся турах», — говорится в сообщении.

Томский клуб с 34 очками занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ.