«Реал» вторым составом обыграл «Леганес»

Мадридскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче 35-го тура испанской Примеры.

Хозяева открыли счет на 8-й минуте матча. Бензема пробил в ногу защитника, от которой мяч отскочил к Бэйлу, а Гарет с угла вратарской в падении подправил мяч в ближний угол.

На 45-й минуте Ковачич со стандарта сделал сложную подачу, которую не сумели отбить не только защитники «Леганеса», но и Иван Куэльяр. Мяч прилетел к Борхе Майоралю, который легко замкнул дальнюю штангу.

Гости отквитали один мяч на 66-й минуте. Амрабат прорвался к лицевой и почти без сопротивления прострелил на дальнюю штангу, где оказался Брашанац, Дарко спокойно расстрелял пустые ворота.

После этого матча «Реал» с 71 очком на 3-м месте, а «Леганес» на 16-м месте — 40 очков.