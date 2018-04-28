«Реал» вторым составом обыграл «Леганес»

Хозяева открыли счет на 8-й минуте матча. Бензема пробил в ногу защитника, от которой мяч отскочил к Бэйлу, а Гарет с угла вратарской в падении подправил мяч в ближний угол.
На 45-й минуте Ковачич со стандарта сделал сложную подачу, которую не сумели отбить не только защитники «Леганеса», но и Иван Куэльяр. Мяч прилетел к Борхе Майоралю, который легко замкнул дальнюю штангу.
Гости отквитали один мяч на 66-й минуте. Амрабат прорвался к лицевой и почти без сопротивления прострелил на дальнюю штангу, где оказался Брашанац, Дарко спокойно расстрелял пустые ворота.
После этого матча «Реал» с 71 очком на 3-м месте, а «Леганес» на 16-м месте — 40 очков.
Чемпионат Испании. 35-й тур
«Реал» — «Леганес» — 2:1 (2:0)
Голы: Бэйл, 8 (1:0). Майораль, 45 (2:0). Брашанац, 66 (2:1). «Реал»: Касилья, Хакими, Каземиру (Кроос, 62), Вальехо, Эрнандез, Себальос, Ковачич, Льоренте, Бэйл, Бензема (Асенсио, 62), Майораль.«Леганес»: Куэльяр, Сальдуа, Бустинса, Сиовас, Рико, Эль-Жар, Брашанац (Наранхо, 90), Рубен Перес, Габриэл, Амрабат (Эрасо, 90), Герреро (Бовю, 62).Предупреждение: Сальдуа, 73. Удаление: Габриэл, 90+3.