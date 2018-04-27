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    Хайнкес заявил, что Боатенг успеет восстановиться к ЧМ–2018

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    Жером Боатенг
    На фото:Жером Боатенг
    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес заявил, что защитник команды Жером Боатенг успеет восстановиться к чемпионату мира от травмы, которую он получил в полуфинале Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2).

    «С Боатенгом всё хорошо. Не вижу никакой опасности для него. Конечно, он поедет на чемпионат мира–2018 и сможет тренироваться, не жалуясь на дискомфорт», — цитирует Хайнкеса Bild.

    По итогам медицинского обследования футболисту было диагностировано структурное повреждение приводящей мышцы левого бедра.

    В текущем сезоне Боатенг провел в составе «Баварии» 31 игру и забил 2 мяча. В его активе 70 матчей и один гол за сборную Германии, в составе которой он стал чемпионом мира в 2016 году.

    Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны. Сборная Германии на групповом этапе сыграет с командами Мексики (17 июня, «Лужники»), Швеции (23 июня, Сочи) и Южной Кореи (27 июня, Казань).

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