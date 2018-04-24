Ушел из жизни экс-тренер сборной Франции Мишель

Об этом сообщает RFI.
В последние годы жизни Мишель боролся с раком.
Большую часть карьеры футболиста Мишель провел в составе «Нанта», за который выступал с 1966 по 1982 годы и провел 640 матчей. За сборную Франции Мишель провел 58 матчей.
В ходе тренерской карьеры Мишель работал с ПСЖ, сборными Франции, Марокко, Кот-д’Ивуара и рядом других клубов и национальных команд. Последним местом работы специалиста была сборная Кении, которую он возглавлял в 2012 году.
В качестве главного тренера сборной Франции Мишель выиграл Олимпийские игры 1984 года и дошел до полуфинала чемпионата мира-1986.