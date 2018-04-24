ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Ушел из жизни экс-тренер сборной Франции Мишель

    Сборная Франции Футбол Франции Нант
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Анри Мишель
    На фото:Анри Мишель
    Легендарный полузащитник «Нанта» и экс-тренер сборной Франции Анри Мишель умер в возрасте 70 лет.

    Об этом сообщает RFI.

    В последние годы жизни Мишель боролся с раком.

    Большую часть карьеры футболиста Мишель провел в составе «Нанта», за который выступал с 1966 по 1982 годы и провел 640 матчей. За сборную Франции Мишель провел 58 матчей.

    В ходе тренерской карьеры Мишель работал с ПСЖ, сборными Франции, Марокко, Кот-д’Ивуара и рядом других клубов и национальных команд. Последним местом работы специалиста была сборная Кении, которую он возглавлял в 2012 году.

    В качестве главного тренера сборной Франции Мишель выиграл Олимпийские игры 1984 года и дошел до полуфинала чемпионата мира-1986.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 21/04
    • Лига 1: «Лион» крупно обыграл «Дижон», ничья «Нанта» и «Ренна»
  • 18/04
    • Полиция нашла фанатов, ухавших в адрес Погба
  • 16/04
    • Источник: ФИФА завела дело по проявлениям расизма во время матча Россия — Франция
  • 16/04
    • Мутко: Ухать на матче с Францией мог и специально нанятый корреспондентом человек
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Диего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Криштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Тео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Леонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Эрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и Герреро
    Подробный разбор
  • Защиты чемпионства не будет: вернулся привычный «Спартак»
  • Реакция прессы на поражение красно-белых в матче с «Ахматом»
    •
  • Бюджетник Дзюба
  • Выясняем, кто оплатил форварду возможность отомстить Роберто Манчини
    •
  • В режиме Месси. Салах — лучший игрок АПЛ
  • Обзор британских СМИ и комментарии после признания Салаха лучшим игроком АПЛ
    •
  • Топ-5 самых быстрых футболистов
  • Никакой болтовни – только официальная статистика ФИФА
    •
  • Триумф принципов «Наполи» против «Юве»
  • Реакция прессы на матч «Ювентус» — «Наполи»
    •
  • Трансферный дайджест. 17-23 апреля
  • Останется ли в футболе ветеран «Ювентуса», кому нужен капитан «Барселоны», кого зовет «Реал» и другие трансферные новости последних дней
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Клопп сделает заявку на выход в финал
  • Прогнозы и ставки на футбол 24 апреля
  • 8,65
    •
  • Дожмет ли «Бостон» «Торонто» в седьмом матче серии?
  • «Бостон» — «Торонто». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 26 апреля
  • 2,00
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 15:16
    • СМИ: Манчини — кандидат на пост главного тренера «Ювентуса»
  • 14:59
    • Германия подала заявку на проведение Евро-2024
  • 14:45
    • Главный тренер сборной Швеции Андерссон: Пусть Ибрагимович позвонит мне
  • 14:33
    • «Спартак» не присылал в РФПЛ документы о смене гражданства Еременко
  • 14:15
    • Стали известны арбитры на полуфинальные матчи Лиги Европы
  • 13:51
    • Буффон раскритиковал одноклубников после поражения от «Наполи»
  • 13:38
    • Вильмотс: Куртуа сливал стартовый состав сборной Бельгии
  • Гвардиола — первый, Моуринью и Венгер — в аутсайдерах
  • Кто лучший тренер АПЛ?
    • 13:30
  • Смогут ли бразильцы повторить свой успех?
  • «Сантос» — «Эстудиантес». Прогноз и ставки на матч группового этапа Кубка Либертадорес 25 апреля
    • 1,90Завтра в 03:30
  • 11:28
    • Кавазашвили: Стыдно за игру «Спартака»
  • 11:13
    • «Челси» готов заплатить за Кулибали 75 миллионов евро
  • 10:54
    • СМИ: Анчелотти в шаге от сборной Италии
  • 10:38
    • Игроки «Барселоны» хотят, чтобы Вальверде остался на следующий сезон
  • 10:10
    • «Бернли» хочет вернуть Родригеса из «Вест Бромвича»
  • 09:57
    • Ван Дейк: Против Джеко играть не доводилось, но я никого не боюсь
  • Про что будет думать «Бавария»?
  • «Бавария» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Лиги чемпионов 25 апреля
    • 1,63Завтра в 21:45
  • 09:33
    • Егоров считает видеоповторы неизбежностью
  • 09:22
    • Павлюченко призвал поддержать «Спартак»
  • 09:09
    • Алвес: «Барселона» — мой дом
  • 09:00
    • В «Арсенале» хотят, чтобы Венгера сменил Артета
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус