Ушел из жизни экс-тренер сборной Франции Мишель

Легендарный полузащитники экс-тренерумер в возрасте 70 лет.

Об этом сообщает RFI.

В последние годы жизни Мишель боролся с раком.

Большую часть карьеры футболиста Мишель провел в составе «Нанта», за который выступал с 1966 по 1982 годы и провел 640 матчей. За сборную Франции Мишель провел 58 матчей.

В ходе тренерской карьеры Мишель работал с ПСЖ, сборными Франции, Марокко, Кот-д’Ивуара и рядом других клубов и национальных команд. Последним местом работы специалиста была сборная Кении, которую он возглавлял в 2012 году.

В качестве главного тренера сборной Франции Мишель выиграл Олимпийские игры 1984 года и дошел до полуфинала чемпионата мира-1986.