«Ливерпуль» разгромил «Рому» на «Энфилде»

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионоводержал домашнюю победу над римской— 5:2.

Счет в матче на 36-й минуте открыли хозяева. Мохамед Салах получил мяч на краю штрафной «Ромы» и отлично пробил в дальнюю девятку.

На 45-й минуте Фирмино разогнал контратаку «Ливерпуля» и вовремя сыграл на ход Салаху, который подбежал к штрафной и перебросил мяч через вышедшего из ворот Алисона, оформив дубль.

Счет стал крупным на 56-й минуте. Салах убежал за длинную передачу и здорово прострелил в штрафную римлян, где оборона упустила Садио Мане, который подправил мяч в левый нижний угол.

На 61-й минуте Салах получил мяч справа и очень легко обыграл соперника на краю чужой штрафной. Затем египтянин выдал удобный прострел на дальнюю штангу, где притаился Роберто Фирмино, замкнувший передачу.

На 69-й минуте Милнер сделал хороший навес с углового на Роберто Фирмино, который без труда выиграл силовую борьбу и головой пробил в дальний угол.

Римлянам удалось отквитать один мяч на 81-й минуте. Найнгголан сделал заброс за спину Ловрену на Эдина Джеко, который классно обработал мяч и расстрелял ближний угол ворот Кариуса.

А на 85-й минуте в ворота «Ливерпуля» был назначен пенальти. Найнгголан пробил с лёта из-за пределов штрафной, а мяч попал в руку Милнеру. С «точки» отставание римлян сократил Диего Перотти.

Ответный матч между командами пройдёт 2 мая в Риме.

Напомним, что в 1/4 финала «Рома» в первой игре в гостях уступила «Барселоне» (1:4), но в ответной на своем поле победила со счетом 3:0 и прошла дальше.