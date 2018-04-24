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    «Ливерпуль» разгромил «Рому» на «Энфилде»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над римской «Ромой» — 5:2.

    Счет в матче на 36-й минуте открыли хозяева. Мохамед Салах получил мяч на краю штрафной «Ромы» и отлично пробил в дальнюю девятку.

    На 45-й минуте Фирмино разогнал контратаку «Ливерпуля» и вовремя сыграл на ход Салаху, который подбежал к штрафной и перебросил мяч через вышедшего из ворот Алисона, оформив дубль.

    Счет стал крупным на 56-й минуте. Салах убежал за длинную передачу и здорово прострелил в штрафную римлян, где оборона упустила Садио Мане, который подправил мяч в левый нижний угол.

    На 61-й минуте Салах получил мяч справа и очень легко обыграл соперника на краю чужой штрафной. Затем египтянин выдал удобный прострел на дальнюю штангу, где притаился Роберто Фирмино, замкнувший передачу.

    На 69-й минуте Милнер сделал хороший навес с углового на Роберто Фирмино, который без труда выиграл силовую борьбу и головой пробил в дальний угол.

    Римлянам удалось отквитать один мяч на 81-й минуте. Найнгголан сделал заброс за спину Ловрену на Эдина Джеко, который классно обработал мяч и расстрелял ближний угол ворот Кариуса.

    А на 85-й минуте в ворота «Ливерпуля» был назначен пенальти. Найнгголан пробил с лёта из-за пределов штрафной, а мяч попал в руку Милнеру. С «точки» отставание римлян сократил Диего Перотти.

    Ответный матч между командами пройдёт 2 мая в Риме.

    Напомним, что в 1/4 финала «Рома» в первой игре в гостях уступила «Барселоне» (1:4), но в ответной на своем поле победила со счетом 3:0 и прошла дальше.

    Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч
    «Ливерпуль» (Англия) – «Рома» (Италия) – 5:2 (2:0)
    Голы: Салах, 36 (1:0). Салах, 45+1 (2:0). Мане, 56 (3:0). Роберту Фирмину, 61 (4:0). Роберту Фирмину, 69 (5:0). Джеко, 81 (5:1). Перотти, 85 — с пенальти (5:2).«Ливерпуль»: Кариус, Александр-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Милнер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Вайналдум, 18), Салах (Ингс, 75), Роберту Фирмину (Клаван, 90+3), Мане.«Рома»: Алиссон, Жуан Жезус (Гоналон, 67), Манолас, Фасио, Флоренци, Стротман, Де Росси (Перотти, 67), Наингголан, Дженгиз Ундер (Шик, 46), Коларов, Джеко.Предупреждения: Жуан Жезус, 26. Александр-Арнолд, 39. Ловрен, 74. Хендерсон, 85. Фасио, 88.
    Во избежание страданий ставим на тотал попаданий«Ливерпуль» — «Рома». Прогноз и ставки на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов 24 апреля
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