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    Месси – самый высокооплачиваемый футболист сезона 2017/18

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    Лионель Месси
    На фото:Лионель Месси
    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси опередил форварда «Реала» Криштиану Роналду в списке самых высокооплачиваемых футболистов сезона, информирует France Football.

    По данным еженедельника, в сезоне 2017/18 аргентинец заработал 126 миллионов евро, тогда как португалец – 94 миллиона евро.

    В прошлом сезоне Роналду получил 87,5 миллиона евро, а Месси – 76,5 миллиона евро.

    Вслед за Месси и Роналду расположились форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар (81,5 миллиона), вингер «Реала» Гарет Бейл (44 миллиона) и защитник «Барселоны» Жерар Пике (29 миллионов).

    В рейтинге тренеров лидирует наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью (26 миллионов), за которым следуют Марчелло Липпи (23 миллиона), Диего Симеоне (22 миллиона), Зинедин Зидан (21 миллион) и Пеп Гвардиола (20 миллионов).

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