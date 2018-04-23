Месси – самый высокооплачиваемый футболист сезона 2017/18

По данным еженедельника, в сезоне 2017/18 аргентинец заработал 126 миллионов евро, тогда как португалец – 94 миллиона евро.
В прошлом сезоне Роналду получил 87,5 миллиона евро, а Месси – 76,5 миллиона евро.
Вслед за Месси и Роналду расположились форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар (81,5 миллиона), вингер «Реала» Гарет Бейл (44 миллиона) и защитник «Барселоны» Жерар Пике (29 миллионов).
В рейтинге тренеров лидирует наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью (26 миллионов), за которым следуют Марчелло Липпи (23 миллиона), Диего Симеоне (22 миллиона), Зинедин Зидан (21 миллион) и Пеп Гвардиола (20 миллионов).