Конте доволен игрой Жиру и Мораты

Главный тренер «Челси»прокомментировал победу над «Саутгемптоном» в полуфинальном матче Кубка Англии ( 2:0 ).

В финале «аристократы» 19 мая встретятся с «Манчестер Юнайтед».

«В таких играх на передний план выходит задача, которой в этом случае был выход в финал турнира. Это крайне важно для клуба, для игроков и, безусловно, для наших болельщиков. Я благодарен им. На протяжении всего сезона они неизменно и со всей страстью поддерживали нас, придавая сил в трудные времена и вместе с нами наслаждаясь победами.

Я рад, что нам удалось подписать Жиру. Мне был нужен футболист его типа, физически мощный, способный держать мяч и поддерживать комбинационную игру с полузащитниками.

Мората важный игрок. Он моложе Оливье и пока не имеет такого же опыта. Он обладает меньшими физическими габаритами, но демонстрирует великолепную скорость при игре в свободных зонах. Я доволен обоими своими нападающими.

Я знал, что нам предстоит играть против трех физически сильных центральных защитников, и поэтому выбрал Жиру. Однако выход Мораты на замену также сыграл важную роль в матче. То же я могу сказать о Педро и Бакайоко.

Финал? Это будет решающий матч между двумя великими командами. В прошлом сезоне мы были фаворитами финала, однако в этом году не можем считаться таковыми. Тем не менее, в статусе фаворита нам не удалось одержать победу в том матче», — приводит слова специалиста пресс-служба «синих».