ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Лацио» разгромил «Сампдорию»

    Серия A Футбол Италии Лацио Сампдория Удинезе Кротоне Аталанта Торино Кьево Интер Календарь Серии А
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Римский «Лацио» разгромил «Сампдорию» (4:0) в домашнем матче 34-го тура чемпионата Италии.

    Голами в составе победителей отличились сербский хавбек Сергей Милинкович-Савич на 32-й минуте, голландский защитник Стефан де Врей на 43-й, а в концовке матча дубль оформил нападающий Чиро Иммобиле, поразивший ворота генуэзцев на 85-й и 88-й минутах.

    После этого матча «Лацио» на 4-м месте — 67 очков, а «Сампдория» на 8-м месте — 51 очко.

    Миланский «Интер» на выезде нанёс поражение «Кьево» со счетом 2:1, набрав 6 очков, но оставшись на 5-м месте.

    На 50-й минуте гостей вывел вперед аргентинский форвард Мауро Икарди, а на 61-й минуте хорватский хавбек Иван Перишич удвоил преимущество нерадзурри.

    Лишь на 90-й минуте польский форвард хозяев Мариуш Стемпиньски отквитал один мяч. «Кьево» с 31 очком на 17-м месте.

    В других поединках 34-го тура «Аталанта» на своём поле вырвала победу у «Торино» (2:1), а «Удинезе» дома уступил «Кротоне» (1:2).

    «Лацио» не упустит четвертую строку«Лацио» – «Сампдория». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 22 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • По следам старого друга. Михайлович претендует на место Манчини
  • Петербургский «Зенит» может возглавить сербский специалист
    •
  • Трансферный дайджест. 10-16 апреля
  • Куда уйдет легенда «Барселоны», кому нужен хавбек «Баварии», кого зовет «Ювентус» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • 22/04
    • «Милан» дома проиграл аутсайдеру Серии А
  • 21/04
    • «Фиорентина» минимально уступила «Сассуоло»
  • 19/04
    • Синиша Михайлович может возглавить «Динамо» или «Ростов»
  • 19/04
    • «Наполи» нужен Головин
  • 18/04
    • «Интер» разгромил «Кальяри»
  • 18/04
    • «Ювентус» не справился с «Кротоне», «Наполи» разгромил «Удинезе»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Новый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Криштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Джанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?
    Подробный разбор
  • По следам старого друга. Михайлович претендует на место Манчини
  • Петербургский «Зенит» может возглавить сербский специалист
    •
  • Кто остановит «Локо» на пути к чемпионству?
  • Главные интриги на финише футбольного сезона
    •
  • Что не так с Погба?
  • Моуринью, нелюбимая позиция и нестабильность — кто и что мешает Погба стать настоящей суперзвездой «Манчестер Юнайтед»
  • Худший «Реал» на своем поле в 21-м веке
  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Атлетик»
    •
  • Глушаков лишил «Спартак» Кубка России
  • Реакция спортивных СМИ на провал красно-белых в полуфинале Кубка России
    •
  • Двойная радость фанатов «Зенита»
  • Победа «Зенита» в день поражения «Спартака» — в нашем обзоре прессы
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Вашингтон» и «Коламбус» могут сыграть очередной овертайм
  • «Коламбус» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 24 апреля
  • 4,00
    •
  • Сравняет ли «Торонто» счет в серии с «Бостоном»?
  • «Торонто» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 24 апреля
  • 1,99
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 18:54
    • «Ницца» одержала победу над «Монпелье»
  • РФПЛ. Дзюба огорчил «Зенит», ЦСКА обыграл «Краснодар»
  • Обзор матчей 27-го тура российской Премьер-лиги
    • 18:49
  • 18:42
    • «Амкар» взял верх над «Тосно»
  • 18:33
    • ЦСКА вырвал победу у «Краснодара», Муса оформил дубль
  • 17:50
    • «Арсенал» разбил «Вест Хэм» во втором тайме
  • 16:04
    • Дзюба спас «Арсенал» от поражения в матче с «Зенитом»
  • 15:38
    • «Тосно» и «Амкар» огласили составы
  • 15:29
    • ЦСКА и «Краснодар» назвали составы
  • 14:58
    • «Эспаньол» уверенно справился с «Жироной»
  • 13:35
    • «Ливерпуль» и «Рому» рассудит немецкий арбитр
  • 13:17
    • Передня считает поражение от «Динамо» незаслуженным
  • 13:04
    • Дзюба сыграет против «Зенита» с первых минут
  • 12:53
    • «СКА-Хабаровск» проиграл «Динамо» и вылетел в ФНЛ
  • 12:35
    • Отец Иньесты: Сейчас подходящее время для ухода из «Барселоны»
  • 12:21
    • Кержакова смущают разговоры о возможном переходе Головина в «Арсенал»
  • 11:52
    • Французы опасаются проявлений расизма на ЧМ-2018
  • 11:40
    • Перед «Ротором» поставили задачу выйти в РФПЛ
  • 11:36
    • Хосонов хочет играть не хуже ветеранов
  • 11:19
    • Егоров передаст в КДК документы по виновникам нецензурной брани в Каспийске
  • 11:11
    • Бикфалви: У меня лично было три голевых момента
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус