«Лацио» разгромил «Сампдорию»

Римскийразгромил(4:0) в домашнем матче 34-го тура чемпионата Италии.

Голами в составе победителей отличились сербский хавбек Сергей Милинкович-Савич на 32-й минуте, голландский защитник Стефан де Врей на 43-й, а в концовке матча дубль оформил нападающий Чиро Иммобиле, поразивший ворота генуэзцев на 85-й и 88-й минутах.

После этого матча «Лацио» на 4-м месте — 67 очков, а «Сампдория» на 8-м месте — 51 очко.

Миланский «Интер» на выезде нанёс поражение «Кьево» со счетом 2:1, набрав 6 очков, но оставшись на 5-м месте.

На 50-й минуте гостей вывел вперед аргентинский форвард Мауро Икарди, а на 61-й минуте хорватский хавбек Иван Перишич удвоил преимущество нерадзурри.

Лишь на 90-й минуте польский форвард хозяев Мариуш Стемпиньски отквитал один мяч. «Кьево» с 31 очком на 17-м месте.

В других поединках 34-го тура «Аталанта» на своём поле вырвала победу у «Торино» (2:1), а «Удинезе» дома уступил «Кротоне» (1:2).