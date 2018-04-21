«СКА-Хабаровск» победил «Динамо» в матче молодежного первенства

«СКА-Хабаровск» занимает 12-е место в турнирной таблице (30 очков), «Динамо» — на третьей строке (51 балл).

У «бело-голубых» отличились Михаил Агеев (11) и Вячеслав Грулев (90).

У хозяев дубль оформил Сергей Макаров (56-я и 80-я минуты), по мячу забили Кирилл Колесниченко (15) и Дмитрий Кабутов (21).

«СКА-Хабаровск» — «Динамо». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 22 апреля

«Динамо» отправит «СКА-Хабаровск» в ФНЛ «СКА-Хабаровск» — «Динамо». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 22 апреля

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