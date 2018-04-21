«СКА-Хабаровск» победил «Динамо» в матче молодежного первенства

У хозяев дубль оформил Сергей Макаров (56-я и 80-я минуты), по мячу забили Кирилл Колесниченко (15) и Дмитрий Кабутов (21).
У «бело-голубых» отличились Михаил Агеев (11) и Вячеслав Грулев (90).
«СКА-Хабаровск» занимает 12-е место в турнирной таблице (30 очков), «Динамо» — на третьей строке (51 балл).
Молодежный ЧР. 27-й тур
«СКА-Хабаровск» – «Динамо» (Москва) – 4:2 (2:1)
Голы: Агеев, 11 (0:1). Колесниченко, 15 (1:1). Кабутов, 21 (2:1). Макаров, 56 – с пенальти (3:1). Макаров, 80 (4:1). Грулев, 90+2 (4:2).