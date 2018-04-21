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    «СКА-Хабаровск» победил «Динамо» в матче молодежного первенства

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    «Армейцы» продлили свою победную серию
    На фото:«Армейцы» продлили свою победную серию
    «СКА-Хабаровск» обыграл московское «Динамо» в домашнем матче 27-го тура молодежного первенства России — 4:2.

    У хозяев дубль оформил Сергей Макаров (56-я и 80-я минуты), по мячу забили Кирилл Колесниченко (15) и Дмитрий Кабутов (21).

    У «бело-голубых» отличились Михаил Агеев (11) и Вячеслав Грулев (90).

    «СКА-Хабаровск» занимает 12-е место в турнирной таблице (30 очков), «Динамо» — на третьей строке (51 балл).

    Молодежный ЧР. 27-й тур
    «СКА-Хабаровск» – «Динамо» (Москва) – 4:2 (2:1)
    Голы: Агеев, 11 (0:1). Колесниченко, 15 (1:1). Кабутов, 21 (2:1). Макаров, 56 – с пенальти (3:1). Макаров, 80 (4:1). Грулев, 90+2 (4:2).
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