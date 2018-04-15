«Реал» на выезде обыграл «Малагу»

Мадридскийодержал выездную победу над(2:1) в матче 32-го тура испанской Примеры.

Гости открыли счет в матче на 29-й минуте. Иско вывел «Реал» вперёд, нанеся классный удар со штрафного. Хименес немного не дотянулся, хотя и мяч летел не по идеальной траектории.

На 63-й минуте Бензема сделал своевременный пас на забежавшего в штрафную Иско, а тот прострелил вдоль ворот на свободного Каземиро, который расстрелял пустые ворота.

Хозяева отквитали один мяч на третьей компенсированной минуте. После подачи Федерико Рикка Вальехо ошибся у края своей вратарской, проиграв борьбу Диего Ролану, который без промедления пробил в девятку ворот Наваса.

После этого матча «Реал» на 3-м месте — 67 очков, а «Малага» на 20-м месте — 17 очков.