ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Реал» на выезде обыграл «Малагу»

    Примера Футбол Испании Малага Реал Мадрид Календарь Примеры
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мадридский «Реал» одержал выездную победу над «Малагой» (2:1) в матче 32-го тура испанской Примеры.

    Гости открыли счет в матче на 29-й минуте. Иско вывел «Реал» вперёд, нанеся классный удар со штрафного. Хименес немного не дотянулся, хотя и мяч летел не по идеальной траектории.

    На 63-й минуте Бензема сделал своевременный пас на забежавшего в штрафную Иско, а тот прострелил вдоль ворот на свободного Каземиро, который расстрелял пустые ворота.

    Хозяева отквитали один мяч на третьей компенсированной минуте. После подачи Федерико Рикка Вальехо ошибся у края своей вратарской, проиграв борьбу Диего Ролану, который без промедления пробил в девятку ворот Наваса.

    После этого матча «Реал» на 3-м месте — 67 очков, а «Малага» на 20-м месте — 17 очков.

    Чемпионат Испании. 32-й тур
    «Малага» — «Реал» — 1:2 (0:1)
    Голы: Иско, 29 (0:1). Каземиру, 63 (0:2). Ролан, 90+3 (1:2).«Малага»: Роберто, Росалес, Рикка, Микель (Родригес, 71), Торрес Гомес, Адриан Гонсалес, Итурра, Ласен (Буэно, 53), Чори Кастро, Ролан, Идейе (Лестьенн, 78).«Реал»: Навас, Карвахаль, Вальехо, Серхио Рамос, Эрнандез, Ковачич, Каземиру, Иско (Майораль, 72), Васкес, Бензема, Асенсио (Себальос, 66).Предупреждения: Рикка, 36. Итурра, 55. Родригес, 81. Росалес, 90+2.
    Зидан и «база»«Малага» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу 15 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Примера. «Барса» одолела «Валенсию», «Атлетико» разгромил «Леванте», «Реал» обыграл «Малагу»
  • Обзор матчей 32-го тура испанской Примеры
    •
  • Хромая на одну ногу
  • Реакция СМИ на жеребьевку полуфинальной стадии Лиги чемпионов
    •
  • 15/04
    • Судья матча «Реал» — «Ювентус» и его жена получают смертельные угрозы
  • 15/04
    • «Атлетико» одержал крупную победу над «Леванте»
  • 15/04
    • «Алавес» минимально обыграл «Эйбар»
  • 14/04
    • «Барселона» справилась с «Валенсией» на «Камп Ноу»
  • 14/04
    • Спортивный директор «Барселоны» может покинуть свой пост
  • 14/04
    • «Севилья» и «Вильярреал» сыграли в результативную ничью
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыДиего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойФутболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • «Локомотив» испортил юбилей «Динамо»
  • Реакция прессы на разгром бело-голубых в столичном дерби
    •
  • Работа в «Баварии» уже не так привлекательна?
  • Реакция прессы на назначение Нико Ковача наставником «Баварии»
    •
  • Хромая на одну ногу
  • Реакция СМИ на жеребьевку полуфинальной стадии Лиги чемпионов
    •
  • Чуда не вышло: Храбрый ЦСКА и тусклый «Арсенал»
  • Несостоявшийся еврокубковый камбэк ЦСКА — в нашем обзоре прессы
    •
  • Смазанная концовка удивительного матча
  • Спортивные СМИ продолжают обсуждать скандальный четвертьфинал ЛЧ между «Реалом» и «Ювенсусом»
    •
  • Медвежья лига: РФПЛ получит новый логотип
  • Российская Премьер-лига готовится к ребрендингу — с медведями, но без цыган и бубнов
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Одержит ли «Сан-Хосе» третью победу над «Анахаймом»?
  • «Сан-Хосе» — «Анахайм». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 17 апреля
  • 1,70
    •
  • «Колорадо» и «Нэшвилл» могут снова сыграть результативно
  • «Колорадо» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 17 апреля
  • 2,51
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 23:58
    • ПСЖ разгромил «Монако» и выиграл чемпионат Франции
  • Примера. «Барса» одолела «Валенсию», «Атлетико» разгромил «Леванте», «Реал» обыграл «Малагу»
  • Обзор матчей 32-го тура испанской Примеры
    • Вчера в 23:51
  • 23:47
    • Римское дерби завершилось без голов
  • 23:23
    • Шавло: Если «Локо» обыграет «Ахмат», то станет чемпионом
  • 23:09
    • Хохлов: Ташаев очень сильно спрогрессировал
  • 22:57
    • Бузникин: У «Спартака» легкий календарь, но это ему уже не поможет
  • 22:37
    • Гвардиола — первый испанский тренер, выигравший чемпионат Англии
  • 22:22
    • Передня: Подходы были, но без ударов голов не будет
  • 22:06
    • Карпин: «Ростов» сыграл далеко не идеально
  • Конец чемпионской гонки: «Спартак» проиграл на Урале
  • Реакция прессы на выездное поражение «Спартака» в Екатеринбурге
    • Вчера в 21:52
  • 21:26
    • «Хетафе» в меньшинстве одолел «Эспаньол»
  • 21:14
    • «Вердер» поделил очки с «Лейпцигом»
  • РФПЛ. Победы «Локо» и «Зенита», «Спартак» уступил «Уралу», ЦСКА не справился с «Уфой»
  • Обзор матчей 26-го тура российской Премьер-лиги
    • Вчера в 21:12
  • 21:05
    • «Ростов» одержал первую победу при Карпине, обыграв «СКА-Хабаровск»
  • 21:00
    • «Ювентус» разгромил «Сампдорию»
  • 20:21
    • «Кубань» дома обыграла «Ротор»
  • 20:10
    • «Марсель» вырвал победу у «Труа»
  • АПЛ. «МанСити» — чемпион, «МЮ» уступил «ВестБрому», «Ливерпуль» разгромил «Борнмут»
  • Подробности матчей 34-го тура английской Премьер-лиги
    • Вчера в 20:01
  • 19:54
    • «МЮ» проиграл «Вест Бромвичу» и сделал «МанСити» чемпионом Англии
  • 19:11
    • «Атлетико» одержал крупную победу над «Леванте»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус