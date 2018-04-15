«Реал» на выезде обыграл «Малагу»

Гости открыли счет в матче на 29-й минуте. Иско вывел «Реал» вперёд, нанеся классный удар со штрафного. Хименес немного не дотянулся, хотя и мяч летел не по идеальной траектории.
На 63-й минуте Бензема сделал своевременный пас на забежавшего в штрафную Иско, а тот прострелил вдоль ворот на свободного Каземиро, который расстрелял пустые ворота.
Хозяева отквитали один мяч на третьей компенсированной минуте. После подачи Федерико Рикка Вальехо ошибся у края своей вратарской, проиграв борьбу Диего Ролану, который без промедления пробил в девятку ворот Наваса.
После этого матча «Реал» на 3-м месте — 67 очков, а «Малага» на 20-м месте — 17 очков.
Чемпионат Испании. 32-й тур
«Малага» — «Реал» — 1:2 (0:1)
Голы: Иско, 29 (0:1). Каземиру, 63 (0:2). Ролан, 90+3 (1:2).«Малага»: Роберто, Росалес, Рикка, Микель (Родригес, 71), Торрес Гомес, Адриан Гонсалес, Итурра, Ласен (Буэно, 53), Чори Кастро, Ролан, Идейе (Лестьенн, 78).«Реал»: Навас, Карвахаль, Вальехо, Серхио Рамос, Эрнандез, Ковачич, Каземиру, Иско (Майораль, 72), Васкес, Бензема, Асенсио (Себальос, 66).Предупреждения: Рикка, 36. Итурра, 55. Родригес, 81. Росалес, 90+2.