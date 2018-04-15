«Хетафе» в меньшинстве одолел «Эспаньол»

Единственный мяч на 53-й минуте забил уругвайский нападающий хозяев Дамиан Суарес.
На 61-й минуте хозяева остались в меньшинстве — французский хавбек Матьё Фламини получил две желтые карточки за три минуты и был удален.
После этого матча «Хетафе» на 10-м месте — 42 очка, а «Эспаньол» на 16-й строке таблицы — 36 очков.
Чемпионат Испании. 32-й тур
«Хетафе» — «Эспаньол» — 1:0
Гол: Суарес, 54«Хетафе»: Гуаита, Бруно Гонсалес, Кабрера, Суарес, Даконам, Портильо, Фламини, Фажр, Дьедиу (Антунеш, 86), Реми (Мора, 66), Анхель (Молина, 76). «Эспаньол»: Лопес, Эрмосо, Вила, Марк Наварро, Лопес Сильва, Мелендо (Гарсия, 70), Дардер, Санчес (Гранеро, 65), Хурадо (Пьятти, 57), Баптистао, Морено. Предупреждения: Анхель (40), Дардер (52), Лопес Сильва (56), Фламини (58), Дьедиу (86), Молина (90), Мора (90). Удаление: Фламини (61).