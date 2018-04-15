«Хетафе» в меньшинстве одолел «Эспаньол»

В матче 32-го тура испанской Примерыодержал домашнюю победу над— 1:0.

Единственный мяч на 53-й минуте забил уругвайский нападающий хозяев Дамиан Суарес.

На 61-й минуте хозяева остались в меньшинстве — французский хавбек Матьё Фламини получил две желтые карточки за три минуты и был удален.

После этого матча «Хетафе» на 10-м месте — 42 очка, а «Эспаньол» на 16-й строке таблицы — 36 очков.