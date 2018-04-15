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    «Хетафе» в меньшинстве одолел «Эспаньол»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 32-го тура испанской Примеры «Хетафе» одержал домашнюю победу над «Эспаньолом» — 1:0.

    Единственный мяч на 53-й минуте забил уругвайский нападающий хозяев Дамиан Суарес.

    На 61-й минуте хозяева остались в меньшинстве — французский хавбек Матьё Фламини получил две желтые карточки за три минуты и был удален.

    После этого матча «Хетафе» на 10-м месте — 42 очка, а «Эспаньол» на 16-й строке таблицы — 36 очков.

    Чемпионат Испании. 32-й тур
    «Хетафе» — «Эспаньол» — 1:0
    Гол: Суарес, 54«Хетафе»: Гуаита, Бруно Гонсалес, Кабрера, Суарес, Даконам, Портильо, Фламини, Фажр, Дьедиу (Антунеш, 86), Реми (Мора, 66), Анхель (Молина, 76). «Эспаньол»: Лопес, Эрмосо, Вила, Марк Наварро, Лопес Сильва, Мелендо (Гарсия, 70), Дардер, Санчес (Гранеро, 65), Хурадо (Пьятти, 57), Баптистао, Морено. Предупреждения: Анхель (40), Дардер (52), Лопес Сильва (56), Фламини (58), Дьедиу (86), Молина (90), Мора (90). Удаление: Фламини (61).
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