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    Бывший президент УЕФА может получить работу на телевидении

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    Мишель Платини
    На фото:Мишель Платини
    Французский телеканал TF1 хочет заключить контракт с бывшим президентом УЕФА Мишелем Платини, сообщает L’Equipe.

    Экс-игрок сборной Франции должен стать консультантом во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Руководство канала уже провело несколько раундов переговоров с бывшим функционером, но пока не получило от него окончательного ответа.

    Ранее Платини уже работал на телевидении, занимая должность эксперта на Canal + в период с 1987 по 2005 год.

    Также TF1 надеется привлечь к комментированию матчей нынешнего главного тренера «Марселя» Руди Гарсию, однако специалист не даст согласие до тех пор, пока не узнает календарь своей команды на межсезонье.

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