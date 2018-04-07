Передня доволен игрой подопечных в матче с «Амкаром»

Главный тренер «СКА-Хабаровска»подвел итоги матча 25-го тура российской Премьер-лиги с «Амкаром» (0:2).

«Во втором тайме немного охрип, старался гнать команду вперед. Играли в меньшинстве. Но по второму тайму скажу, что ребята — молодцы, проявили агрессию, даже попали в штангу и могли сравнять счет, играя вдесятером.

Что касается первого тайма, немного робко вышли, ну и какая-то неразбериха на последних минутах привела к тому, что нам забили гол. А так игрой своих подопечных я доволен. Будем работать дальше.

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После удаления стали играть в четыре защитника и в два форварда. Рискнули и оставили трех полузащитников, чуть-чуть их сузили», — сказал Передня в эфире телеканала «Наш футбол».