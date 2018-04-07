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    «Эвертон» подвел себя в дерби с «Ливерпулем»

    Реакция прессы на матч «Эвертон» — «Ливерпуль»

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    «Эвертон» имел шансы вырвать победу
    «Эвертон» имел шансы вырвать победу
    The Guardian
    В рамках 33-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» и «Ливерпуль» разошлись миром (0:0). Приводим реакцию СМИ на события мерсисайдского дерби.

    «Ливерпуль» обозначил приоритетом Лигу чемпионов

    Менеджер «Ливерпуля» Юрген Клопп ранее высказал недовольство тем, что матч против «Эвертона» должен был состояться в обед спустя лишь двое с половиной суток после интенсивного противостояния с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Если учесть то, что ответный поединок между «Красными» и «Горожанами» пройдет уже во вторник, немецкому тренеру нужно было решиться на хотя бы частичные изменения в составе, чтобы у его подопечных было меньше усталости, ведь борьба за место в топ-четверке еще не завершена. Усугубляли эту ситуацию и ряд травм, которые сузили для него возможность кадрового маневра.

    «Рулевой гостей сделал пять изменений в сравнении с матчем против манкунианцев, с учетом травм и ответной встречи в Лиге чемпионов. Мохамед Салах вовсе не был включен в заявку, поскольку восстанавливается после повреждения, полученного в среду, и его появление на поле в среду ожидается. Кадровые проблемы "Ливерпуля" продолжились во время предматчевой тренировки, когда травмировался Альберто Морено, который должен был остаться в запасе — его на скамейке заняли 17-летние Рафаэль Камачо и Кертис Джонс", — пишет на страницах The Guardian Энди Хантер.

    'У Клоппа был ограниченный выбор состава, но он сумел преуспеть в сдерживании соперника тем, что отправил Джеймса Милнера на левый фланг полузащиты, а также Натаниэля Клайна на выдвиную позицию справа. Эта пара успеш противостояла оппонентами в пространстве между вингерами и фулбеками Ирисок и постепенно, к тревоге трибун Гудисон Парка, заставила хозяев отходить назад. Тем временем, Жоржиньо Вейналдум и Джордан Хендерсон встретили минимальное сопротивление в центре поля, благодаря чему контролировали свой плацдарм, тогда как нападающим Красных в этом поединке Данни Ингз и Доминик Соланке закономерно не хватало той же остроты, которая обычно исходит от Салаха и Роберто Фирмино.

    Эвертон упустил шанс победить Ливерпуль

    Контроль за игрой со стороны гостей впоследствии иссяк, и концовка матча осталась за Эвертоном. Хозяева создали сразу несколько моментов, но каждый раз их подводила точность — либо с последним пасом, либо результативным ударом. С учетом этих событий в заключительные 15 минут игры Ливерпуль должен быть доволен важным баллом в борьбе за место в Лиге чемпионов.

    В момент, когда Сэм Аллардайс возглавил Ирисок, он должен был мечтать о том, как фанаты его команды прямо с трибун Гудисон Парка будут требовать оставить его у руля коллектива, однако в отчетом матче не было большей демонстрации его сложных попыток убедить болельщиков в этом, что делает формальностью его дальнейшую отставку правлением клуба. Теперь тренер остается с небольшими основаниями в пользу своего пребывания на посту менеджера, тогда как на этом стадионе еще до его назначения царила постоянная злоба. Сумей Дженк Тосун и Доминик Калверт-Льюин реализовать свои моменты в конце матча, ситуация могла бы успокоиться, — отмечает в материале на страницах The Telegraph Крис Баскомб.

    Вместо этого в постоянное памяти останется разочарование по поводу безголевой ничьей, не говоря уже о том, как замена Уэйна Руни была встречена оскорбительным бурчанием со стороны экс-капитана сборной Англии: так было в течение всех его пяти месяцев во главе команды, как бы Аллардайс ни пытался игнорировать этот факт. Эвертон заиграл лучше после замен, и должен был побеждать в случае использования моментов, однако игра закончилась знакомым смирением. Если Ириски не могут покончить с мучительным восьмилетним ожиданием победы в дерби над этим ослабленным и притупленным Ливерпулем — командой, которая собиралась просто выстоять — тогда когда же ей это еще сделать?.

    «Эвертон» и «Ливерпуль» голов не забили Мерсисайдское дерби закончилось вничью

    У «Ливерпуля» короткая скамейка

    Ситуация, в которой Клопп выпустил на поле половину запасных игроков, должна была подстегнуть их проявить себя и дать понять менеджеру, что тому стоит доверять им больше. Однако на деле можно констатировать, что «Ливерпулю» не хватает качественного резерва, что подрывает шансы команды преуспеть на нескольких фронтах. В данном случае хорошим примером стал Соланке, который провел свой 23-й матч за клуб — пятый в основе, но до сих пор еще ни разу не забил.

    «Появившемуся во втором мерсисайдском дерби в основе проспекту нужно было отличиться голом, чтобы оправдать доверие наставник, и 20-летний нападающий имел две блестящие возможности для этого: сперва его удар головой пришелся мимо стойки, а затем, спустя три минуты, после отскока от Шимуса Коулмэна он пробил прямо во вратаря Джордана Пикфорда, хотя более уверенный и опытный форвард нацелился бы в угол», — пишет в материале на портале EPSN Гленн Прайс.

    «Позиция в центре атаки в составе этого "Ливерпуля" требует куда большего, нежели просто быть готовым воспользоваться любой возможностью в пределах штрафной — Роберто Фирмино делает свою работу на топ-уровне с помощью прессинга, последних передач и завершения наступления, что сделало задачу Соланке неблагодарной. Тем не менее, "Красным" по-прежнему нужно было большее от Доминика, а также Ингза, появившегося в старте впервые за 30 месяцев, и они с удовольствием бы стали равнозначной заменой для бразильца, но это легко сказать, чем сделать. Фирмино — единственный в своем роде, и он показал это даже в то непродолжительное время, что он провел на "Гудисоне" после выхода на замену».

    Внимание – ЛЧ или как разорваться«Эвертон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу 7 апреля
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