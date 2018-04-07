«Эвертон» и «Ливерпуль» голов не забили

В матче 33-го тура чемпионата Англиипринимал на своём поле. Встреча состялась на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 0:0.

В этом матче «красные» играли без своего лучшего бомбардира Мохаммеда Салаха, получившего травму в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:0).

«Ливерпуль» набрал 67 очков и занимает третье место в чемпионате. У «Эвертона» 41 очко и девятое место.