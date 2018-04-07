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    «Эвертон» и «Ливерпуль» голов не забили

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 33-го тура чемпионата Англии «Эвертон» принимал на своём поле «Ливерпуль». Встреча состялась на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 0:0.

    В этом матче «красные» играли без своего лучшего бомбардира Мохаммеда Салаха, получившего травму в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:0).

    «Ливерпуль» набрал 67 очков и занимает третье место в чемпионате. У «Эвертона» 41 очко и девятое место.

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 33-й тур
    «Эвертон» – «Ливерпуль» – 0:0
    «Эвертон»: Пикфорд, Бэйнс, Ягелка, Коулман, Кин, Шнейдерлен, Дэйвис (Банингиме, 80), Руни (Гуйе, 57), Уолкотт, Дженк, Боласье (Калверт-Льюин, 61).«Ливерпуль»: Кариус, Клаван, Ловрен, ван Дейк, Клайн, Милнер (Окслейд-Чемберлен, 68), Вайналдум, Хендерсон, Мане (Роберту Фирмину, 74), Ингс (Александр-Арнолд, 89), Соланке.
    Внимание – ЛЧ или как разорваться«Эвертон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу 7 апреля
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