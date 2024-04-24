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    «Вулверхэмптон» — «Борнмут». Ставка (к. 1.90) и прогноз на чемпионат Англии 24 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Борнмут»
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    Доминик Соланке
    «Вулверхэмптон» сыграет на своем поле против «Борнмута» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 21:45 мск. «Вулверхэмптон» — «Борнмут»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Апреля 2024 года
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    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: По итогам 33 матчей АПЛ «Вулверхэмптон» занимает 11-е место с 43 баллами и разницей мячей 46-53.

    Команда на семь очков отстает от зоны еврокубков, которая начинается с шестой строчки, поэтому все еще может пробиться в континентальные турниры.

    Вулверхэмптон — Борнмут: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерпел поражение. «Волки» уступили лидеру «Арсеналу» (0:2), пропустив два безответных мяча.

    Это поражение стало для клуба четвертым в шести последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу и Кубок Англии.

    Все прогнозы на АПЛ

    Не сыграют: Травмированы — Семеду, Кунья, Чивом, Бельегард, Доусон, Педро Нету, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в последних шести поединках в разных турнирах «Вулверхэмптон» ни разу не выиграл при четырех поражениях и двух ничьих.

    Такие результаты не обещают коллективу особых шансов на выход в еврокубки, особенно когда до конца розыгрыша чемпионата осталось всего пять туров.

    Матеус Кунья — лучший бомбардир клуба в АПЛ с 11-ю голами.

    «Борнмут»

    Турнирное положение: «Борнмут» занимает 13-е место в таблице АПЛ, набрав 42 очка в 33 матчах.

    Команда на восемь очков отстает от зоны еврокубков — шестой позиции, поэтому находится в самом разгаре борьбы за выход в Лигу конференций.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. «Вишни» не нашли контраргументов против «Астон Виллы» (1:3).

    Эта неудача стала второй в трех последних поединках, которые пришлись на английскую Премьер-лигу.

    Не сыграют: Травмирован — Синистерра, дисквалифицированных игроков — нет.

    Состояние команды: в последних трех поединках в разных турнирах «Борнмут» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

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    Такая форма не обещают коллективу особых шансов на выход в еврокубки, особенно когда до конца розыгрыша чемпионата осталось всего пять туров.

    Доминик Соланке — лучший бомбардир команды и четвертый — в АПЛ с 18-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Вулверхэмптона» забивали обе команды

    • в четырех из шести последних матчей «Вулверхэмптон» проиграл

    • в шести из семи последних матчей «Борнмута» было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.55, победа «Вулверхэмптона» — в 2.75.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.20.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали обе команды. При этом во всех семи этих матчей было забито больше 2,5 голов.

    В четырех из семи последних матчей «Вулверхэмптона» эти расклады также сработали.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь четырех из шести последних матчей хозяева проиграли.

    Ставка: «Борнмут» выиграет за 2.50

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    Ставка и прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Борнмут» с коэффициентом 1.90. Дата матча: 24.04.2024. Прогнозы на футбол. Уцелеют ли «Вишни» от волчих когтей?
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