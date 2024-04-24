«Вулверхэмптон» сыграет на своем поле против «Борнмута» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 21:45 мск. «Вулверхэмптон» — «Борнмут»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: По итогам 33 матчей АПЛ «Вулверхэмптон» занимает 11-е место с 43 баллами и разницей мячей 46-53.

Команда на семь очков отстает от зоны еврокубков, которая начинается с шестой строчки, поэтому все еще может пробиться в континентальные турниры.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерпел поражение. «Волки» уступили лидеру «Арсеналу» (0:2), пропустив два безответных мяча.

Это поражение стало для клуба четвертым в шести последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу и Кубок Англии.

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: Травмированы — Семеду, Кунья, Чивом, Бельегард, Доусон, Педро Нету, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в последних шести поединках в разных турнирах «Вулверхэмптон» ни разу не выиграл при четырех поражениях и двух ничьих.

Такие результаты не обещают коллективу особых шансов на выход в еврокубки, особенно когда до конца розыгрыша чемпионата осталось всего пять туров.

Матеус Кунья — лучший бомбардир клуба в АПЛ с 11-ю голами.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Борнмут» занимает 13-е место в таблице АПЛ, набрав 42 очка в 33 матчах.

Команда на восемь очков отстает от зоны еврокубков — шестой позиции, поэтому находится в самом разгаре борьбы за выход в Лигу конференций.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. «Вишни» не нашли контраргументов против «Астон Виллы» (1:3).

Эта неудача стала второй в трех последних поединках, которые пришлись на английскую Премьер-лигу.

Не сыграют: Травмирован — Синистерра, дисквалифицированных игроков — нет.

Состояние команды: в последних трех поединках в разных турнирах «Борнмут» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма не обещают коллективу особых шансов на выход в еврокубки, особенно когда до конца розыгрыша чемпионата осталось всего пять туров.

Доминик Соланке — лучший бомбардир команды и четвертый — в АПЛ с 18-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Вулверхэмптона» забивали обе команды

в четырех из шести последних матчей «Вулверхэмптон» проиграл

в шести из семи последних матчей «Борнмута» было забито больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.55, победа «Вулверхэмптона» — в 2.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.20.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали обе команды. При этом во всех семи этих матчей было забито больше 2,5 голов.

В четырех из семи последних матчей «Вулверхэмптона» эти расклады также сработали.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь четырех из шести последних матчей хозяева проиграли.

Ставка: «Борнмут» выиграет за 2.50