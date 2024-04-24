«Вулверхэмптон»
Турнирное положение: По итогам 33 матчей АПЛ «Вулверхэмптон» занимает 11-е место с 43 баллами и разницей мячей 46-53.
Команда на семь очков отстает от зоны еврокубков, которая начинается с шестой строчки, поэтому все еще может пробиться в континентальные турниры.
Вулверхэмптон — Борнмут: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерпел поражение. «Волки» уступили лидеру «Арсеналу» (0:2), пропустив два безответных мяча.
Это поражение стало для клуба четвертым в шести последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу и Кубок Англии.
Не сыграют: Травмированы — Семеду, Кунья, Чивом, Бельегард, Доусон, Педро Нету, дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в последних шести поединках в разных турнирах «Вулверхэмптон» ни разу не выиграл при четырех поражениях и двух ничьих.
Такие результаты не обещают коллективу особых шансов на выход в еврокубки, особенно когда до конца розыгрыша чемпионата осталось всего пять туров.
Матеус Кунья — лучший бомбардир клуба в АПЛ с 11-ю голами.
«Борнмут»
Турнирное положение: «Борнмут» занимает 13-е место в таблице АПЛ, набрав 42 очка в 33 матчах.
Команда на восемь очков отстает от зоны еврокубков — шестой позиции, поэтому находится в самом разгаре борьбы за выход в Лигу конференций.
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. «Вишни» не нашли контраргументов против «Астон Виллы» (1:3).
Эта неудача стала второй в трех последних поединках, которые пришлись на английскую Премьер-лигу.
Не сыграют: Травмирован — Синистерра, дисквалифицированных игроков — нет.
Состояние команды: в последних трех поединках в разных турнирах «Борнмут» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.
Такая форма не обещают коллективу особых шансов на выход в еврокубки, особенно когда до конца розыгрыша чемпионата осталось всего пять туров.
Доминик Соланке — лучший бомбардир команды и четвертый — в АПЛ с 18-ю голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Вулверхэмптона» забивали обе команды
- в четырех из шести последних матчей «Вулверхэмптон» проиграл
- в шести из семи последних матчей «Борнмута» было забито больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.55, победа «Вулверхэмптона» — в 2.75.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.20.
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Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали обе команды. При этом во всех семи этих матчей было забито больше 2,5 голов.
В четырех из семи последних матчей «Вулверхэмптона» эти расклады также сработали.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь четырех из шести последних матчей хозяева проиграли.
Ставка: «Борнмут» выиграет за 2.50