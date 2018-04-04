Смолов оштрафован на 60 тысяч рублей

Глава КДК РФСсообщил решение по делу в отношении нападающего «Краснодара»

Во время матча 24-го тура чемпионата России против «Анжи» (1:1) 28-летний форвард позволил себе нецензурные высказывания, которые попали в телетрансляцию.

«КДК возбудил дело по отношению футболиста "Краснодара" Федора Смолова. В конце второго тайма футболист допустил нецензурную брань, которая попала в эфир и прозвучала на всю страну. КДК не мог это оставить без внимания. Сегодня мы исследовали видеозапись, также приняли запись Смолова в социальной сети, где он извинился. Мы получили письмо из ФК "Краснодар", где они также признают факт ненормативной лексики.

Клуб сообщил, что данной ситуации в будущем не повторится. Вывод сделан следующий – ненормативная лексика Смолова не была обращена к конкретному лицу. Ни к арбитру, ни к болельщикам, ни к партнёру по команде. Она была вызвана эмоциональной составляющей. Речь идёт о неспортивном поведении футболиста. Футболист "Краснодара" Фёдор Смолов оштрафован за неспортивное поведение на 60 тыс. рублей», — передает слова Григорьянца «Чемпионат».