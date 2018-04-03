Старков отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Латвии

отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Латвии, сообщается на официальном сайте Латвийской федерации футбола (LFF).

Данное решение было принято во вторник в ходе внеочередного заседания совета LFF. За отставку Старкова проголосовали шесть членов правления, еще трое были против.

Дальнейшие шаги будут приняты на следующем заседании, которое состоится 6 апреля.

Старков трижды за карьеру возглавлял сборную Латвии. Впервые он заступил на должность летом 2001 года и руководил командой до конца 2004 года. Под его руководством сборная впервые в своей истории преодолела отбор на чемпионат Европы и выступила на Евро-2004 в Португалии, где набрала в группе одно очко.

В 13 последних матчах сборная Латвии одержала одну победу и дважды сыграла вничью.