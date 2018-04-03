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    Дзюба готов заплатить 120 тысяч евро, чтобы сыграть против «Зенита»

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    Артем Дзюба
    На фото:Артем Дзюба
    Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба заявил, что готов заплатить 120 тысяч евро из собственного кармана, чтобы сыграть в матче против «Зенита».

    Такое заявление Дзюба сделал в эфире телеканала «Россия 24», сообщает «Спорт-Экспресс».

    «Рассматриваю ли такой вариант, чтоб заплатить 120 тысяч за игру с "Зенитом"? Если честно, то да. Я понимаю, что, сделав это, окончательно в ноль уйду. Получится, что я три-четыре месяца приехал бесплатно поиграть в футбол. Но все равно я согласен, не лукавлю. Если никто не будет препятствовать этому, то я заплачу из своего кармана, чтобы сыграть. Если не сделаю этого, то буду крохобором на всю страну», — сказал Дзюба.

    Напомним, Дзюба перешел в «Арсенал» из «Зенита» на правах аренды, при этом может сыграть против питерцев только если тульский клуб или сам игрок заплатят штраф в размере 120 тысяч евро.

    Гол Дзюбы не спас «Арсенал» от поражения в матче с «Динамо»

    В составе «Арсенала» Дзюба провел 4 матча, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

    Против «Зенита» «Арсеналу» предстоит сыграть 22 апреля.

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