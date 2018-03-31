Гол Дзюбы не спас «Арсенал» от поражения в матче с «Динамо»

Московскоеодержало домашнюю победу над тульским(2:1) в матче 24-го тура чемпионата России.

Счет на 53-й минуте открыли гости. Комбаров в быстрой атаке сделал хорошую подачу на Дзюбу, а Артём без сопротивления подправил мяч в дальний угол ворот Шунина.

На 71-й минуте динамовцы отыгрались.Ташаев с углового сделал подачу на ближнюю штангу, откуда опасно головой пробил Рауш.

Левашову пришлось отразить мяч из ворот перед собой, а на добивании первым был Владимир Рыков.

Спустя три минуты Фёдор Черных отлично открылся во вратарской туляков на навес Ташаева со штрафного и головой расстрелял ворота «Арсенала», забив свой первый гол за «Динамо».

На 80-й минуте в ворота «Арсенала» был назначен пенальти — Новосельцев на краю своей штрафной сбил Ташаева. Однако Кирилл Панченко не смог с «точки» переиграть голкипера Михаила Левашова.

После этого матча «Арсенал» на 7-м месте — 32 очка, а «Динамо» на 0-м месте — 27 очков.