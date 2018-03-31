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    Гол Дзюбы не спас «Арсенал» от поражения в матче с «Динамо»

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    Артем Дзюба
    На фото:Артем Дзюба
    Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над тульским «Арсеналом» (2:1) в матче 24-го тура чемпионата России.

    Счет на 53-й минуте открыли гости. Комбаров в быстрой атаке сделал хорошую подачу на Дзюбу, а Артём без сопротивления подправил мяч в дальний угол ворот Шунина.

    На 71-й минуте динамовцы отыгрались.Ташаев с углового сделал подачу на ближнюю штангу, откуда опасно головой пробил Рауш.

    Левашову пришлось отразить мяч из ворот перед собой, а на добивании первым был Владимир Рыков.

    Спустя три минуты Фёдор Черных отлично открылся во вратарской туляков на навес Ташаева со штрафного и головой расстрелял ворота «Арсенала», забив свой первый гол за «Динамо».

    На 80-й минуте в ворота «Арсенала» был назначен пенальти — Новосельцев на краю своей штрафной сбил Ташаева. Однако Кирилл Панченко не смог с «точки» переиграть голкипера Михаила Левашова.

    После этого матча «Арсенал» на 7-м месте — 32 очка, а «Динамо» на 0-м месте — 27 очков.

    Чемпионат России. 24-й тур
    «Динамо» (Москва) – «Арсенал» (Тула) – 2:1 (0:0)
    Голы: Дзюба, 53 (0:1). Рыков, 71 (1:1). Черных, 74 (2:1).Нереализованный пенальти: Панченко, 81 (вратарь).«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Рауш, Черных (Соснин, 86), Соу, Тетте (Обольский, 62), Панченко, Ташаев, Луценко (Цаллагов, 79).«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Новосельцев, Альварес, Ткачев (Хагуш, 75), Сунзу, Чаушич, Берхамов (Расич, 85), Кангва (Александров, 76), Дзюба.Предупреждения: Берхамов, 42. Комбаров, 73. Черных, 75. Новосельцев, 80.
    Каждый решает свои задачи«Динамо» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 31 марта
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