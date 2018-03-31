Фламини: У меня нет никаких 30 миллиардов долларов

Полузащитник «Хетафе»опроверг информацию о том, что является самым богатым футболистом мира и миллиардером.

Ранее сообщалось, что в 2008 году француз стал соучредителем биохимической компании Pasquale Granata GF Biochemicals, специализирующейся на производстве левулиновой кислоты, способной заменить нефть.

Фламини занялся производством биотоплива

«Нужно внести уточнение. У меня нет никаких 30 миллиардов долларов на банковском счете. И эта сумма не соответствует оценке моей компании GF Biochemicals.

Фактически, это общая стоимость рынка, который мы хотим атаковать новыми технологиями, разработанными в последние годы. Возникло недоразумение. Это как если бы мы оценили один ресторан как весь рынок общественного питания во Франции.

Если все удастся, то я буду гордиться этим. Но для достижения этой цели еще многое предстоит сделать.

Хочу извиниться за то, как преподнесли эту историю, потому что я занялся этим делом не для того, чтобы заработать. Моя главная мотивация — помочь окружающей среде», — цитирует Фламини L’Equipe.

В нынешнем сезоне 34-летний Фламини провел 1 матч в чемпионате Испании.