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    Фламини: У меня нет никаких 30 миллиардов долларов

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    Матье Фламини
    На фото:Матье Фламини
    Полузащитник «Хетафе» Матье Фламини опроверг информацию о том, что является самым богатым футболистом мира и миллиардером.

    Ранее сообщалось, что в 2008 году француз стал соучредителем биохимической компании Pasquale Granata GF Biochemicals, специализирующейся на производстве левулиновой кислоты, способной заменить нефть.

    Фламини занялся производством биотоплива

    «Нужно внести уточнение. У меня нет никаких 30 миллиардов долларов на банковском счете. И эта сумма не соответствует оценке моей компании GF Biochemicals.

    Фактически, это общая стоимость рынка, который мы хотим атаковать новыми технологиями, разработанными в последние годы. Возникло недоразумение. Это как если бы мы оценили один ресторан как весь рынок общественного питания во Франции.

    Если все удастся, то я буду гордиться этим. Но для достижения этой цели еще многое предстоит сделать.

    Хочу извиниться за то, как преподнесли эту историю, потому что я занялся этим делом не для того, чтобы заработать. Моя главная мотивация — помочь окружающей среде», — цитирует Фламини L’Equipe.

    В нынешнем сезоне 34-летний Фламини провел 1 матч в чемпионате Испании.

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