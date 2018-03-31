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    Дзюба: Самые огромные яйца – у Валеры Климова, он их у слона скомуниздил

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    Артем Дзюба
    На фото:Артем Дзюба
    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, выступающий за тульский «Арсенал» на правах аренды, рассказал, кого считает лучшим партнером по команде.

    «Наверное, тот человек, с которым я просто получал удовольствие, был Халк. Самый сильный. Мое дело было – только выиграть позицию, а все остальное Халк делал. Он мог обыграть троих-четверых. Такой же примерно был Джано Ананидзе. Просто Халк немножко более масштабный футболист, чуть-чуть.

    Чилаверт рассказывал, что к Баллаку на ЧМ-2002 невозможно было подойти? Какой Чилаверт негодяй. У нас в "Зените" тоже так прикалывались иностранцы – Халк, Данни, Витсель, Нету – они все время называли "сувака" кого-нибудь, подкалывали.

    У нас там был один. Не буду его называть. Просто скажу, что он сейчас играет в "Урале" в аренде.

    У кого в российском футболе самые большие яйца? Я видел много яиц, так как в нескольких командах поиграл. Чтобы правильно поняли – в душевых. Если честно – у Валеры Климова, с которым я играл в Томске. Сейчас он помощник главного тренера в "Балтике". Вот у него самые огромные. Я все время шутил, что он их у слона скомуниздил.

    Это в общем – и про характер и про его шары», – сказал Дзюба в интервью oSporte TV.

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