Дзюба: Самые огромные яйца – у Валеры Климова, он их у слона скомуниздил

Нападающий «Зенита», выступающий за тульский «Арсенал» на правах аренды, рассказал, кого считает лучшим партнером по команде.

«Наверное, тот человек, с которым я просто получал удовольствие, был Халк. Самый сильный. Мое дело было – только выиграть позицию, а все остальное Халк делал. Он мог обыграть троих-четверых. Такой же примерно был Джано Ананидзе. Просто Халк немножко более масштабный футболист, чуть-чуть.

Чилаверт рассказывал, что к Баллаку на ЧМ-2002 невозможно было подойти? Какой Чилаверт негодяй. У нас в "Зените" тоже так прикалывались иностранцы – Халк, Данни, Витсель, Нету – они все время называли "сувака" кого-нибудь, подкалывали.

У нас там был один. Не буду его называть. Просто скажу, что он сейчас играет в "Урале" в аренде.

У кого в российском футболе самые большие яйца? Я видел много яиц, так как в нескольких командах поиграл. Чтобы правильно поняли – в душевых. Если честно – у Валеры Климова, с которым я играл в Томске. Сейчас он помощник главного тренера в "Балтике". Вот у него самые огромные. Я все время шутил, что он их у слона скомуниздил.

Это в общем – и про характер и про его шары», – сказал Дзюба в интервью oSporte TV.