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    Смолов: Не предам мечту о сильном европейском чемпионате ради денег

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    Федор Смолов
    На фото:Федор Смолов
    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов отметил, что не согласился на переход в китайский чемпионат из-за своей мечты о выступлении в сильной европейской лиге.

    Ранее «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагал форварду контракт с зарплатой в 10 миллионов евро.

    «Я знаю, что все уехавшие туда футболисты страдают и хотят сбежать. Это совершенно другая планета. Там никто не говорит по-анг­лийски. Ты живешь в вакууме.

    И если б я уехал в Китай, то отказался бы от цели – попробовать себя в сильном европейском чемпионате. Предать мечту ради денег? Я не готов.

    Но я не рассматриваю чемпионат мира как площадку для своего стартапа. Хотя если сборная России выступит удачно, то нашими игроками снова заинтересуются в Европе.

    Сейчас клубы уровня Лиги чемпионов не горят желанием нас брать. Я с этим столкнулся в трансферное окно. Предложения были, но только в аренду с правом выкупа. Если все хорошо — тебя оставят.

    Никто не хочет повторения историй с Жирковым, Билялетдиновым, Аршавиным... На Западе считают, что у нас другой менталитет, мы не знаем язык, все закрытые, хмурые.

    А если не ставят в состав, то мы можем нахамить тренеру, поругаться с партнерами, нарушить спортивный режим ", — приводит MAXIM Online слова Смолова.

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