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    Алиев: Я уже не Саша Алиев, должен быть серьезным

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    Александр Алиев
    На фото:Александр Алиев
    Бывший полузащитник «Локомотива» и «Анжи» Александр Алиев, ныне занимающий пост главного тренера любительского ФК «Хмельницкий», отметил, что у него в команде будет дисциплина.

    Экс-хавбек «Локомотива» и «Анжи» стал тренером любительского клуба

    «Я уже не Саша Алиев, который был игроком. Я уже тренирую, должен быть серьезным, должен подсказывать где-то ребятам. Пихать – нет. Я могу остановить, если он неправильно побежал, не так открылся. Нужно направить, чтобы он в следующей ситуации не делал ту же ошибку.

    В первую очередь – ты тренер. Те ребята, которых я тренирую, я несу ответственность за них. Я не детей тренирую, здесь становишься более ответственным. Играть я здесь не буду, я не выйду ни разу в любительской лиге. Да, я играл за "Рух", но невозможно и тренировать, и играть.

    Я и сам знаю, что такое футбол. Когда-то я фыркал, говорил, что тренер мне рассказывает там. Я поиграл в футбол и с этим всем сталкивался. Я не позволю, чтобы кто-то был чем-то недоволен, пускай он даже очень хорош. В первую очередь – дисциплина. Выходят 11 футболистов на поле и зарабатывают один хлеб», — сказал Алиев в интервью FootballHub.

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