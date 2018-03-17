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    Экс-хавбек «Локомотива» и «Анжи» стал тренером любительского клуба

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    Александр Алиев
    На фото:Александр Алиев
    Бывший полузащитник «Локомотива» и «Анжи» Александр Алиев был представлен в качестве нового главного тренера любительского клуба «Хмельницкий».

    33-летний украинец был официально представлен команде и уже провел первую тренировку.

    «Хмельницкий» выступает в чемпионате Украины среди любителей в группе 1, где занимает девятое место.

    Свой первый матч в новой должности Алиев проведет 7 апреля. Не исключен вариант, при котором Александр выступит в роли играющего тренера.

    Последним профессиональным клубом в карьере Алиева был казахстанский «Тараз», за который он выступал в 2016 году. После этого футболист выступал в двух любительских украинских командах.

    На счету Алиева 28 матчей и шесть голов за сборную Украины.

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