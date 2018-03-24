Сборная Северной Ирландии одолела Южную Корею

одержала домашнюю победу над командой(2:1) в товарищеском матче, прошедшей в Белфасте на стадионе «Уиндзор Парк».

Гости открыли счет уже на 7-й минуте — отличился Квон Чан Хун. Но на 20-й минуте защитник Кореи Ким Мин Чжэ забил в собственные ворота.

В концовке игры нападающий «Куинз Парк Рейнджерс» Пол Смит принёс Северной Ирландии победу, забив на 86-й минуте.

Напомним, сборная Северной Ирландии не сыграет на чемпионате мира 2018 года в России, а Южная Корея примет участие в турнире и сыграет в группе с Германией, Мексикой и Швецией.