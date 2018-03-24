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    Сборная Северной Ирландии одолела Южную Корею

    Товарищеские матчи Сборная Северной Ирландии Сборная Кореи
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Сборная Северной Ирландии одержала домашнюю победу над командой Южной Кореи (2:1) в товарищеском матче, прошедшей в Белфасте на стадионе «Уиндзор Парк».

    Гости открыли счет уже на 7-й минуте — отличился Квон Чан Хун. Но на 20-й минуте защитник Кореи Ким Мин Чжэ забил в собственные ворота.

    В концовке игры нападающий «Куинз Парк Рейнджерс» Пол Смит принёс Северной Ирландии победу, забив на 86-й минуте.

    Напомним, сборная Северной Ирландии не сыграет на чемпионате мира 2018 года в России, а Южная Корея примет участие в турнире и сыграет в группе с Германией, Мексикой и Швецией.

    Товарищеский матч
    Северная Ирландия — Корея — 2:1 (1:1)
    Голы: Квон Чхан Хун, 7 (0:1). Ким Мин Джэ, 20 — в свои ворота (1:1). Смит, 86 (2:1). Северная Ирландия: Карсон, Хьюз (Маклафлин, 18), Дж.Эванс (Каткарт, 68), Маколи, Льюис, Магеннис, Уорд (Бойс, 62), Норвуд (Макнэйр, 71), К.Эванс (Вашингтон, 62), Сэвилл, Джонс (Смит, 82).Корея: Ким Сын Гю, Чан Хен Су, Пак Джу Хо (Ли Чан Мин, 68), Ли Ен, Ким Джин Су (Ким Мин У, 35), Ким Мин Джэ, Ки Сон Ен (Чон У Ен, 67), Квон Чхан Хун (Хван Хи Чхан, 62), Ли Джэ Сон, Сон Хын Мин (Ем Ки Хун, 75), Ким Син Ук.
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