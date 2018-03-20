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    Экс-тренер «Реала» и «Шахтера» возглавил китайский «Далянь Ифан»

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    Бернд Шустер
    На фото:Бернд Шустер
    Бернд Шустер возглавил китайский «Далянь Ифан», сообщает Reuters.

    Детали соглашения с 58-летним немцем не разглашаются.

    Ранее пост главного тренера китайской команды занимал Ма Линь, который был отправлен в отставку после трех поражений подряд.

    Первый матч под руководством Шустера «Далянь Ифан» проведет 31 марта.

    Последним клубом Шустера была испанская «Малага», которую он покинул в 2014 году. Ранее ннемецкий специалист работал с такими клубами, как мадридский «Реал», донецкий «Шахтер» и турецкий «Бешикташ».

    В феврале в китайский клуб из мадридского «Атлетико» перешли Янник Феррейра-Карраско и Николас Гайтан.

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