Экс-тренер «Реала» и «Шахтера» возглавил китайский «Далянь Ифан»

возглавил китайский «Далянь Ифан», сообщает Reuters.

Детали соглашения с 58-летним немцем не разглашаются.

Ранее пост главного тренера китайской команды занимал Ма Линь, который был отправлен в отставку после трех поражений подряд.

Первый матч под руководством Шустера «Далянь Ифан» проведет 31 марта.

Последним клубом Шустера была испанская «Малага», которую он покинул в 2014 году. Ранее ннемецкий специалист работал с такими клубами, как мадридский «Реал», донецкий «Шахтер» и турецкий «Бешикташ».

В феврале в китайский клуб из мадридского «Атлетико» перешли Янник Феррейра-Карраско и Николас Гайтан.